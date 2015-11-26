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Judas Priest

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16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST об операции

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре

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9 фев 2022 : 		 Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего

4 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад

3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

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17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

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10 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST станут квартетом

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24 ноя 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST верит, что именно таким составом встретит конец

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18 ноя 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья

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15 ноя 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Следующий альбом будет со своим индивидуальным характером»
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|||| 16 фев 2022

Гитарист JUDAS PRIEST об операции



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Richie Faulkner в рамках недавнего интервью коснулся темы своего чудесного спасения:

«Если оглянуться назад, можно соединить все детали. В тот день я был уставшим. Усталость — это главный признак. Но в том-то и дело, что через три недели после начала тура ты всё равно начинаешь чувствовать себя не в своей тарелке. Мы привыкаем к расписанию. Через две-три недели мы будем чувствовать себя уставшими. В расписании тура не было ничего необычного для этого времени. Так что никаких признаков не было. Я просто стоял на сцене, и на половине [песни PRIEST] "Painkiller" моя грудь просто "бахнула". Я подумал: "Такое не каждый день случается". И это не прошло.

К счастью, обычно у нас сет длится час сорок минут. Но именно в этот вечер играли METALLICA, так что у нас был часовой сет, и это была последняя песня. Если бы это было не так, я бы продолжил — на тысячу процентов, я бы продолжил — упал бы на колени и всё. Потому что когда такие вещи происходят — я не знал ничего об этом заранее — у тебя есть минуты. Происходит разрыв, кровь проникает в грудную полость, ты истекаешь кровью внутри себя и уходишь. Вот и всё. То есть буквально всё взорвалось внутри. Так что я играю, и я начал ощущать лёгкую слабость. Я помню, как отошёл от края сцены на всякий случай. Я никогда не падал в обморок, я никогда не терял сознание, но я начал думать, что именно так и бывает. Потому что, очевидно, кровь оттекала от конечностей. Именно это и происходило. Опять же, я не знал этого в то время. Честно говоря, я думал, что у меня сердечный приступ, потому что удар был в грудную клетку, и всё становилось довольно болезненным. Вся моя энергия иссякала. В конце песни я обычно поднимаю в воздух flying V, но я не мог её поднять — у меня не было никаких сил. Поэтому я сошёл со сцены и рухнул на стул. Вышли парамедики. И с этого момента всё и началось».

Он повторил, что он выжил, потому что находился рядом с кардиологическим центром мирового класса и быстро понял, что ему нужна помощь.

«Люди не выздоравливают, если не попадут в больницу. В четырёх милях от нас находилась одна из лучших кардиологических больниц в стране — в четырёх милях. Если бы шансы сложились немного иначе... Честно говоря, я не знаю, как я вообще попал в больницу. Люди с таким состоянием обычно до неё не доезжают.

В машине скорой помощи я был ещё в кожанке. Я вернулся в раздевалку, надел джинсы, чтобы добраться до больницы, они выяснили, что это было, и срочно доставили меня в отделение неотложной помощи. Меня положили под нож и начали оперировать. Они разрезали мне грудную клетку, и как только они это сделали, все разорвалось [смеётся] А я ничего этого не знал. Моя вторая половина ждала меня, и хирург вышел и сказал ей: "Вам лучше позвонить родственникам, чтобы они приехали и были с вами, потому что он не выкарабкается. Он не вернётся". И он объяснил ей почему, что они просто разрезали меня, и всё....

Я не знаю, как они это сделали, но они сделали мне четыре переливания крови, и каким-то образом... Они просто чудотворцы — эти хирурги, врачи и медсестры. Я пролежал там 12 часов. И в конце концов им пришлось наложить мне швы. Они заменили мне механические клапаны. Я предполагаю, что там было пять механических частей. В конце концов им пришлось меня зашить, потому что я не мог больше находиться в отключке из-за повреждений мозга и прочего. Но они сделали это. Они наложили мне швы. Я не знаю, как они это сделали.

По сути меня уже не должно было быть на Земле. Честное слово, меня уже здесь быть не должно».

JUDAS PRIEST








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