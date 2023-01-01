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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 20
*Новая песня OVERKILL 17
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
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Judas Priest

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5 фев 2023 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY

27 янв 2023 : 		 ROB HALFORD поделился впечатлениями от выступления JUDAS PRIEST в ЗСРНР: «Это был просто крутейший момент для JUDAS PRIEST и грандиозный момент для всего рок-н-ролла»

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18 янв 2023 : 		 Как вводили JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST

29 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER назвал любимую песню JUDAS PRIEST для исполнения вживую

28 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST, заменивший K. K. DOWNING'a: «Я был готов к этому вызову»

26 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST рад, что Дэйва Холланда ввели в Зал славы рок-н-ролла

26 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе

19 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST поддержали Аргентину

16 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST в 4K

14 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»

11 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST

10 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST

6 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»

6 дек 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении

3 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире

2 дек 2022 : 		 Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»

30 ноя 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING

29 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING

25 ноя 2022 : 		 LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

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21 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»

20 ноя 2022 : 		 IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest
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JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY



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JUDAS PRIEST опубликовали следующее сообщение:

«Мы выражаем нашу любовь и поддержку Ozzy и благодарим наших поклонников в Великобритании и Ирландии за вашу преданность, за то, что вы были с нами... В данный момент мы рассматриваем все возможные варианты, чтобы увидеться снова в ближайшее время, и соответственно будем публиковать обновления».

Ozzy






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