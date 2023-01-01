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JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY



JUDAS PRIEST опубликовали следующее сообщение:



«Мы выражаем нашу любовь и поддержку Ozzy и благодарим наших поклонников в Великобритании и Ирландии за вашу преданность, за то, что вы были с нами... В данный момент мы рассматриваем все возможные варианты, чтобы увидеться снова в ближайшее время, и соответственно будем публиковать обновления».

Ozzy













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