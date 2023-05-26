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Гитарист JUDAS PRIEST: «Запись альбома почти закончена»



В новом интервью для "Wired In The Empire" гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a спросили, становится ли процесс сочинения песен в группе легче с каждым последующим выпуском альбома, на что он ответил:



«В каком-то смысле легче — ты знаешь, чего ожидать. Но с другой стороны всё становится труднее: нужно создать материал не хуже, чем раньше. Нужно записать альбом, в котором песни и продакшн будут ещё лучше. Так что планка поднимается. Последняя пластинка [2018 года "Firepower"], похоже, нашла отклик у большого количества людей по всему миру; она была хорошо принята многими людьми. Так как же нам сделать альбом, который будет лучше того? Это и есть цель. Так что в некоторых смыслах это сложнее».



Что касается вклада в сочинение песен гастролирующего гитариста JUDAS PRIEST Andy Sneap'a, который заменил Glenn'a Tipton'a после того, как последний объявил в начале 2018 года, что собирается отказаться от гастрольной деятельности в поддержку "Firepower" из-за своей борьбы с болезнью Паркинсона, Faulkner сказал:



«Andy не участвует в сочинительстве. Он заменил Glenn'a на концертах, а затем вошёл в состав продюсерской команды для записи альбома. Так что это то же самое, что было всегда в плане двух гитар, — это я и Glenn, а до этого были К. К. [Downing, оригинальный гитарист JUDAS PRIEST] и Glenn, а вокалистом был Rob. Так же и сейчас. Glenn тоже смог внести свой вклад в сочинение, к счастью. У него есть кое-какие проблемы с болезнью Паркинсона, но его мозг всё ещё цел. Так что он смог внести свой вклад. Нам очень повезло».



Что касается возможной даты выхода нового альбома JUDAS PRIEST, Richie сказал:



«Мы ещё не определились с датой. Запись альбома почти закончена. Потом нам нужно будет смикшировать его, сделать мастеринг и тому подобное. Затем начнётся фактическое производство пластинки. Так что мы не знаем, сколько времени это займёт: это не в нашей власти на самом деле. Но это не должно занять слишком много времени. Мы с нетерпением ждём возможности выпустить его».







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