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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
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Judas Priest

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16 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST в 4K

14 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»

11 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST

10 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST

6 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»

6 дек 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении

3 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире

2 дек 2022 : 		 Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»

30 ноя 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING

29 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING

25 ноя 2022 : 		 LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Andy Sneap о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

21 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»

20 ноя 2022 : 		 IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest

19 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома

18 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.

14 ноя 2022 : 		 Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР

11 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР

31 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР

28 окт 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»

25 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST

23 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Ой, что может быть, если KK выйдет с нами...»
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JUDAS PRIEST в 4K



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Видео полного выступления JUDAS PRIEST в Wings Event Center, Kalamazoo, Michigan, в 4К, доступно для просмотра ниже:

* Electric Eye 0:00
* Riding On The Wind 5:15
* You've Got Another Thing Comin' 9:33
* Jawbreaker 15:31
* Firepower 19:21
* Never The Heroes 23:00
* Beyond The Realms Of Death 27:44
* Judas Rising 34:53
* Heading Out To The Highway 39:12
* Genocide 44:15
* Steeler 52:37
* Between The Hammer And The Anvil 57:54
* Halls Of Valhalla 1:02:36
* The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) 1:11:44
* Screaming For Vengeance 1:16:42
* Hell Bent For Leather 1:22:46
* Breaking The Law 1:26:47
* Living After Midnight 1:29:24




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16 дек 2022
Red One
4k с телефона на зуме
16 дек 2022
dark_medieval_times
Когда ждать 8к?

просмотров: 386

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