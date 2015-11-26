сегодня



Новая книга JUDAS PRIEST выйдет летом



Wymer Publishing одиннадцатого июня выпустят книгу "Judas Priest: Decade Of Domination". В неё войдут обширные комментарии от Les'a Binks'a, Tom'a Allom'a, Chris'a Tsangarides'a, K. K. Downing'a, Glenn'a Tipton'a, Ian'a Hill'a, Rob'a Halford'a и других людей, бывших частью саги PRIEST.







+0 -0



просмотров: 167

