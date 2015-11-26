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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»



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Richie Faulkner в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Мы столкнулись с некоторыми трудностями в расписании из-за пандемии. Мы хотели сохранить ту же динамику, что и на "Firepower" — когда мы собирались все вместе, играли песни в препродакшне перед их записью. Очевидно, что за последние 18 месяцев мы не смогли этого сделать из-за пандемии. Итак, у нас есть масса написанного материала и масса почти готовых песен. Нам просто нужно собраться и начать играть их вместе и, как говорится, "срезать жирок". Это понимаешь, когда играешь их вместе — ты чувствуешь, что "нужно добавить немного здесь" или "нужно убавить немного там". Просто чтобы отточить эти песни и добавить им последние 20 процентов. И как только мы сможем это сделать, мы сможем собраться в одной комнате, сыграть их, убрать лишнее и записать их, мы так и сделаем. Но у нас есть куча песен, которые уже готовы, и они звучат фантастически. Мы просто хотим записать их как следует и выпустить в мир. Так что я не могу назвать дату, но как только мы сможем, мы отправимся туда и начнём работу над этим».

Отвечая на вопрос о планах JUDAS PRIEST на ближайшие месяцы, Richie сказал:

«Как вы знаете, мы как раз собираемся отправиться в наше первое за два года американское турне. Так что на ближайшее будущее планы именно таковы. Мы все остались без работы, столкнувшись с трудностями из-за пандемии. Так что вернуться в США с этой постановкой — просто невероятно. Кроме того, как я уже сказал, мы хотим попытаться найти время, чтобы начать записывать песни для нового альбома. А затем, надеюсь, мы отправимся в турне и с ним. Ничего не решено, но если мы начнём следующий гастрольный цикл сейчас, то он продлится ближайшие 18 месяцев, мы засядем в студии, выпустим альбом и сделаем это снова.

Будущее PRIEST сейчас выглядит весьма радужно. Просто отправляемся в путь и начинаем давать концерты!»

RICHIE FAULKNER On Next JUDAS PRIEST Album: The New Songs



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


15 сен 2021, 14:44		С Хэлфордом любой проект выглядит довольно радужно


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