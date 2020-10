сегодня



Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST



JUDAS PRIEST и Rufus Publications объявили о выпуске первой в истории группы официальной книги JUDAS PRIEST, документирующей обширную историю коллектива за последние 50 лет. Книга "Judas Priest - 50 Heavy Metal Years" была составлена David'ом Silver'ом, Ross'ом Halfin'ом и Jayne Andrews.



Этот огромный 648-страничный фолиант рассказывает об истории ведущей мировой группы тяжёлого металла, используя сотни ранее не публиковавшихся фотографий величайших фотографов рока, включая Neil'a Zlozower'a, Mark'a Weiss'a, Fin'a Costello, Oliver'a Halfin'a и многих других. Автором текста был Mark Blake, в книге рассказана захватывающая история команды на сцене и за её пределами в уникальном фотодокументальном материале, созданном таким образом, чтобы взбудоражить поклонников настоящего металла по всему миру. Нынешние участники коллектива внесли свой вклад в книгу, в текстах без труда можно обнаружить, какую любовь и страсть они питают к детищу своей жизни — всё это делает издание необыкновенным артефактом для каждого настоящего поклонника. За оформление отвечал Mark Wilkinson, который уже много лет сотрудничает с коллективом.



Halfin: «Я фотографировал JUDAS PRIEST с 1978 года и делаю это до сих пор, и из всех групп, с которыми я работал, они для меня одни из самых приятных. Вы должны любить могучий PRIEST».



Гитарист PRIEST Glenn Tipton: «Мы создали визуальный образ металла, вдохнули в него новую жизнь, и он навсегда запечатлён на страницах этой книги».



Rufus Publications выпускают четыре издания книги, в том числе издание, предназначенное для сбора средств в адрес Glenn Tipton Parkinson's Foundation. Планируется, что все книги будут рассылаться в начале декабря и успеют к Рождеству. Трейлер доступен ниже, а варианты изданий следующие:



* The Standard Edition: 648-page book, 12" square printed on art paper - supplied in a cloth slipcase with red foil.



* The Deluxe Edition: 500 numbered copies, 12" square, bound in black leather with a 3D lenticular to the front, gold foil and an exclusive fold-out poster. Each copy is personally signed by Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill, Richie Faulkner and Scott Travis.



* The Glenn Tipton Parkinson's Foundation Charity Edition: 100 numbered copies, 12" square, printed on art paper with a special blue cover supplied in a cloth slipcase with blue foil. Each copy is personally signed by Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill, Richie Faulkner and Scott Travis. All proceeds from this edition will go to the Glenn Tipton Parkinson's Foundation.



* The Epic Leather and Metal Edition: 100 numbered copies, 16" square, bound in luxurious padded black leather with a 3D lenticular to the front, gold foil and an exclusive fold-out poster. The book comes in a die cut black metal slipcase. Each copy is personally signed by Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill, Richie Faulkner and Scott Travis.



















+5 -1



( 3 ) просмотров: 575