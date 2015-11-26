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Judas Priest

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11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»

24 апр 2020 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают перенос тура

24 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST в "Riff Lords"

20 апр 2020 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

18 апр 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

17 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST хвалит службу здравоохранения

6 апр 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Исполнять песни "Ripper'a" — почему бы и нет?»
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Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST



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JUDAS PRIEST и Rufus Publications объявили о выпуске первой в истории группы официальной книги JUDAS PRIEST, документирующей обширную историю коллектива за последние 50 лет. Книга "Judas Priest - 50 Heavy Metal Years" была составлена David'ом Silver'ом, Ross'ом Halfin'ом и Jayne Andrews.

Этот огромный 648-страничный фолиант рассказывает об истории ведущей мировой группы тяжёлого металла, используя сотни ранее не публиковавшихся фотографий величайших фотографов рока, включая Neil'a Zlozower'a, Mark'a Weiss'a, Fin'a Costello, Oliver'a Halfin'a и многих других. Автором текста был Mark Blake, в книге рассказана захватывающая история команды на сцене и за её пределами в уникальном фотодокументальном материале, созданном таким образом, чтобы взбудоражить поклонников настоящего металла по всему миру. Нынешние участники коллектива внесли свой вклад в книгу, в текстах без труда можно обнаружить, какую любовь и страсть они питают к детищу своей жизни — всё это делает издание необыкновенным артефактом для каждого настоящего поклонника. За оформление отвечал Mark Wilkinson, который уже много лет сотрудничает с коллективом.

Halfin: «Я фотографировал JUDAS PRIEST с 1978 года и делаю это до сих пор, и из всех групп, с которыми я работал, они для меня одни из самых приятных. Вы должны любить могучий PRIEST».

Гитарист PRIEST Glenn Tipton: «Мы создали визуальный образ металла, вдохнули в него новую жизнь, и он навсегда запечатлён на страницах этой книги».

Rufus Publications выпускают четыре издания книги, в том числе издание, предназначенное для сбора средств в адрес Glenn Tipton Parkinson's Foundation. Планируется, что все книги будут рассылаться в начале декабря и успеют к Рождеству. Трейлер доступен ниже, а варианты изданий следующие:

* The Standard Edition: 648-page book, 12" square printed on art paper - supplied in a cloth slipcase with red foil.

* The Deluxe Edition: 500 numbered copies, 12" square, bound in black leather with a 3D lenticular to the front, gold foil and an exclusive fold-out poster. Each copy is personally signed by Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill, Richie Faulkner and Scott Travis.

* The Glenn Tipton Parkinson's Foundation Charity Edition: 100 numbered copies, 12" square, printed on art paper with a special blue cover supplied in a cloth slipcase with blue foil. Each copy is personally signed by Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill, Richie Faulkner and Scott Travis. All proceeds from this edition will go to the Glenn Tipton Parkinson's Foundation.

* The Epic Leather and Metal Edition: 100 numbered copies, 16" square, bound in luxurious padded black leather with a 3D lenticular to the front, gold foil and an exclusive fold-out poster. The book comes in a die cut black metal slipcase. Each copy is personally signed by Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill, Richie Faulkner and Scott Travis.

JUDAS PRIEST: Trailer For








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Orthodox


11 окт 2020, 20:08		"ведущей мировой группы тяжёлого металла" - скромненько, однако.

Vadim1


11 окт 2020, 22:09		Зачем только формат книги то квадратный сделали, какой то детский вариант. Надеюсь книга будет все таки об истории группы, без эротических воспоминаний Хэлфорда

Family Ghost


11 окт 2020, 22:34		>>>без эротических воспоминаний Хэлфорда

И че там читать тогда?!


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