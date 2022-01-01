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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST — о решении Долли Партон



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Richie Faulkner в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о решении Долли Партон снять свою кандидатуру на попадание в Зал cлавы рок-н-ролла:

«Я думаю, что это был стильный ход. Я полагаю, что она признаёт свой бренд, и он не обязательно вписывается в Зал славы рок-н-ролла. И я думаю, что это поднимает вопросы о том, что такое бренд Зала славы рок-н-ролла.

Называть его Залом славы рок-н-ролла, когда в нём с первого дня нет таких групп, как JUDAS PRIEST, я считаю странным. Я уже говорил это раньше. Это шокирует, правда. Я не знаю, как можно называть это Залом славы рок-н-ролла, не имея в нём по умолчанию таких групп; они ведь вроде как основали этот жанр. Но знаете, я не имею на это права, поэтому могу говорить об этом что хочу. Я просто думаю, что такие группы — [IRON] MAIDEN, PRIEST, MOTÖRHEAD — есть несколько из тех, кто не вошли, и несколько артистов, которые вошли, и которые... Может быть, не стоит называть это Залом славы рок-н-ролла? Я не знаю.

Я уже говорил это раньше, но я думаю, что самая большая награда, которую может получить любая группа... Вы гастролируете по миру 50 лет, вы выпускаете музыку 50 лет, у вас есть верные поклонники 50 лет. Никто не благодарен больше, чем ребята из нашей группы, я это точно знаю! Они по-прежнему выпускают музыку, они по-прежнему создают музыку, они по-прежнему гастролируют по миру. Я повторяюсь, и я прошу прощения, но я думаю, что это куда большее признание, чем трофей на полке; я действительно так считаю. Я думаю, что это стоит гораздо больше, чем попасть в Зал славы рок-н-ролла. Но это только моё мнение. И я знаю, что [остальные участники] группы не разделяют его, повторюсь — это только моё мнение. Есть верная фанбаза на протяжении 50 лет — так чего ещё можно желать?»

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
21 мар 2022, 17:18
ЗСРнР придумали для того, чтобы было о чем ППЗдТЬ


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