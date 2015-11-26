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Judas Priest

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|||| сегодня

JUDAS PRIEST передумали?



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JUDAS PRIEST опубликовали следующее сообщение:

«Привет, металлические маньяки... Учитывая всё, что недавно произошло, мы как группа единогласно решили продолжать наши концерты без изменений: Rob, Ian [Hill, бас], Richie [Faulkner, гитара], Scott [Travis, барабаны], Andy и Glenn [Tipton, гитара] присоединятся к нам, когда смогут... Так что до скорой встречи, когда мы будем праздновать 50 лет совместной жизни JUDAS PRIEST в стиле heavy metal!»

JUDAS PRIEST Reverses Decision To Tour As Quartet:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Family Ghost


17 янв 2022, 20:52		>>>присоединятся к нам, когда смогут...

Тут речь про Гленна. Будет изредка выходить на концертах в смысле.

father


17 янв 2022, 21:32		Сдали назад!


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