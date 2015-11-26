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JUDAS PRIEST передумали?



JUDAS PRIEST опубликовали следующее сообщение:



«Привет, металлические маньяки... Учитывая всё, что недавно произошло, мы как группа единогласно решили продолжать наши концерты без изменений: Rob, Ian [Hill, бас], Richie [Faulkner, гитара], Scott [Travis, барабаны], Andy и Glenn [Tipton, гитара] присоединятся к нам, когда смогут... Так что до скорой встречи, когда мы будем праздновать 50 лет совместной жизни JUDAS PRIEST в стиле heavy metal!»







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