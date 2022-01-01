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Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлениях вчетвером: «Мы прислушались к фанатам»



В новом интервью газете Herald-Whig гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner вновь обсудил недавнее заявление группы о том, что она отправится в следующий этап своего 50-летнего тура в составе из четырёх человек. На вопрос о том, не было ли это просто способом для остальных участников группы снова поиздеваться над ним как над новичком, Richie сказал:



«Да, примерно через неделю мы аннулировали это объявление и вернулись к составу из пяти человек. Но поначалу у меня сложилось такое впечатление. Это было что-то из серии: "У меня сейчас возникла проблема; может быть, они просто проверяют меня на прочность, так сказать". Но фанаты высказали своё мнение по этому поводу, и мы прислушались. Мы были бы безумцами, если бы не приняли это к сведению, правда. Так что мы решили эту проблему, и мы возвращаемся в составе из пяти человек. В принципе, мы вернёмся к нормальной жизни. Это будет тот состав из пяти человек, та двухгитарная атака, за которую PRIEST знают и любят. Так что всё в порядке.



PRIEST были частью нашей культуры, правда. Если говорить о моём музыкальном сознании в стиле хэви-металл, я всегда знал, кто такие JUDAS PRIEST. Я знал песни "Another Thing Coming" и "Breaking The Law". Это было бы интересно, конечно, в составе четырёх человек, как у [BLACK] SABBATH или OZZY [OSBOURNE], или ещё у нескольких групп. Но я думаю, что голос фанатов очень важен, как я уже сказал, и мы прислушались. Необходимо обращать внимание на фанатов. Они — жизненная сила этой группы, да и любой группы, которая даёт концерты и выпускает музыку. Они — часть того, что обеспечивает жизнь любой группы. Так что я думаю, нужно уважать это и признавать».







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