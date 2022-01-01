18 июл 2022



Видео полного выступления JUDAS PRIEST



Видео полного выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось в Любляне, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. One Shot At Glory

02. Lightning Strike

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Freewheel Burning

05. Turbo Lover

06. Hell Patrol

07. The Sentinel

08. A Touch Of Evil

09. Victim Of Changes

10. Blood Red Skies

11. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

12. Diamonds & Rust (Joan Baez cover)

13. Painkiller



Encore:



14. The Hellion / Electric Eye

15. Hell Bent For Leather

16. Breaking The Law

17. Living After Midnight







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