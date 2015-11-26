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Умер бывший ударник JUDAS PRIEST



Джон Хинч, игравший на дебютном альбоме JUDAS PRIEST "Rocka Rolla", скончался в возрасте 73 лет. Новость подтвердил вокалист коллектива, Rob Halford.







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