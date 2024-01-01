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*Йе в BURZUM 47
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Judas Priest

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GLENN TIPTON работал над новым альбомом JUDAS PRIEST



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Richie Faulkner из JUDAS PRIEST заявил, что в создании предстоящего альбома "Invincible Shield" принимал участие Glenn Tipton.

В новом интервью для радиостанции WRIF на вопрос о том, как поживает Glenn и принимал ли он участие в процессе сочинения и записи "Invincible Shield", Richie ответил:

«У него всё хорошо. У него бывают как хорошие, так и плохие дни, как я думаю, такова природа проблемы, с которой он столкнулся. Гленн сталкивается с проблемами, и нам приходится их преодолевать. Если он не мог играть, когда мы сочиняли, если у него была идея, которую он не мог сыграть в тот день, он говорил со мной и объяснял мне, как это должно звучать, и я играл. То же самое происходило и в процессе записи. Если он мог сыграть песню, он её играл. Если он не мог это сделать, то я брал всё на себя. И я думаю, все это понимают, учитывая, что Glenn страдает от болезни Паркинсона. Для нас было важно, чтобы он был вовлечён в процесс. Мы вовлекали его творческий разум, и в этом и заключается суть JUDAS PRIEST».




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