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Judas Priest

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|||| 17 окт 2022

TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что у него был талант для участия в JUDAS PRIEST



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Tim "Ripper" Owens заявил, что у него «определённо был талант» для пения в JUDAS PRIEST.

Owens присоединился к JUDAS PRIEST в 1996 году после того, как барабанщик коллектива увидел видеозапись его выступления с кавер-группой PRIEST BRITISH STEEL. В то время JUDAS PRIEST искали замену Rob'y Halford'y, который впоследствии вернулся в группу.

Tim записал два студийных альбома с JUDAS PRIEST — "Jugulator" 1997 года и "Demolition" 2001 года — до возвращения Halford'a.

В новом интервью Mike Nelson Show на вопрос о том, чувствовал ли он давление со стороны остальных участников JUDAS PRIEST и менеджмента группы, Оуэнс ответил:

«Нет. Я был уверен в своих вокальных данных. Людям могут не нравиться записи, но, опять же, это JUDAS PRIEST, а они всегда менялись, и людям всё равно не нравились их записи. Но всё, что я должен был сделать, это петь как я умею. И если люди не принимали меня, так тому и быть. Они бы не приняли меня из-за вокального таланта, потому что у меня определённо был талант, чтобы петь в этой группе. Но в группе я всегда чувствовал себя комфортно, и я всегда знал, что могу это сделать».

Owens также рассказал о нежелании некоторых поклонников JUDAS PRIEST принять нового вокалиста после ухода Хэлфорда из группы:

«В Новом Орлеане были ребята, которые всегда стояли ко мне спиной. Мы играли в House Of Blues и, наверное, дали там три концерта. Они всегда стояли ко мне спиной и показывали средний палец. Но подобное случалось не так часто. Тогда не было социальных сетей в таком количестве, не было Blabbermouth и людей, которые всё знают. Сейчас есть фанаты, которые говорят плохие вещи о тебе и даже не знают, как составить предложение, но они пытаются тебя принизить. Но в то время так вели себя несколько человек, но я всегда, как мне кажется, завоёвывал их расположение на концертах. Потому что если вы приходите на концерты и думаете, что я не могу петь эти песни, то ладно, но... Я помню, как я их покорил. Для этого потребовалось около трёх концертов. Мы исполняли "Diamonds And Rust". Я закончил петь "Diamonds And Rust", и они наконец повернулись и сделали вот так [жест рукой в виде рожек]. А я подумал: "Да ладно. Я наконец-то их победил"».




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