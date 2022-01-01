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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST — о сольном альбоме: «Он тяжёлый, но не очень»



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Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал журналу Guitar World о состоянии своего ранее анонсированного сольного проекта:

«Я бы хотел сделать это в рамках группы. Я бы не хотел, чтобы это называлось RICHIE FAULKNER'S RAINBOW. Я работал над проектом с несколькими людьми во время пандемии, и сейчас мы ведём переговоры с лейблами. Я не хочу раскрывать слишком много подробностей, но когда разразилась пандемия, я подумал, что, возможно, пришло время собрать несколько песен, привести их в форму и выпустить».

На вопрос, будет ли это металлический альбом, Richie ответил:

«Всегда трудно говорить о своём материале, не сморозив какой-нибудь ерунды. Я думаю, он будет тяжёлым, но не очень "металлическим". Он чуть более блюзовый. Можно будет понять, что это играет гитарист JUDAS PRIEST, но музыка будет достаточно отличаться, чтобы звучать не как PRIEST. В материале есть несколько отсылок к Джими Хендриксу и вещи, которые немного более ориентированы на грув».




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