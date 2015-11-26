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Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»



В новом интервью с Meltdown Scott Travis из JUDAS PRIEST поделился своими мыслями с детройтской радиостанцией WRIF информацией о покойном барабанщике SLIPKNOT Джои Джордисоне. На вопрос о том, была ли у него возможность встретиться с Джои и что он думает об игре Джордисона на барабанах, Трэвис ответил:



«Он был феноменальным, сумасшедшим барабанщиком. Я никогда не встречался с ним. Мы вместе играли на Ozzfest в 2004 году. Это было как раз тогда, когда Роб [Хэлфорд] снова присоединился к PRIEST. И я думаю, это был тот же тур, в котором участвовали оригинальные участники BLACK SABBATH, насколько я помню, с PRIEST и BLACK LABEL [SOCIETY]. А потом на другой сцене — то, что называлось малой сценой, — выступала группа SLIPKNOT. Я слышал, как они играли, но сейчас жалею, что не пошёл и не уделил им больше внимания, потому что тогда Джои ещё был в группе. Но после этого, а это было в 2004 году, я стал его большим поклонником и, конечно, слушал много его вещей.



Как и в случае с Винни Полом [Эбботтом, покойным барабанщиком PANTERA], очень жаль, что этих фантастических барабанщиков больше нет с нами. Это заставляет меня ценить каждый день и каждую минуту, проведённую за барабанной установкой, потому что мы недавно лишились этих двух барабанщиков, и ещё несколько — недавно ушёл Эй Джей Перо из TWISTED SISTER, и мы потеряли Фрэнки Банали [QUIET RIOT]. Барабанщики... Мы буквально взрываемся, как в SPINAL TAP; мы воспламеняемся, сидя на барабанном стуле на сцене. Я не знаю, в чём дело, правда не знаю. Может быть, мы просто слишком нещадно эксплуатируем себя или что-то в этом роде. Но я очень ценю каждую минуту и всё то время, которое нам осталось на этой земле, особенно после последних двух лет этой сумасшедшей пандемии и всего того, что произошло с людьми за это время. Умопомрачительно, что всё это произошло, но в то же время, как я уже сказал, те из нас, кто выжил, должны ценить каждый день на Земле».







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