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Гитарист JUDAS PRIEST считает альбомы с бывшим вокалистом крутыми



В новом интервью Eska Rock гитариста JUDAS PRIEST Richie Faulkner'a спросили, как он относится к двум альбомам группы эпохи Tim'a "Ripper" Owens'a — "Jugulator" 1997 года и "Demolition" 2001 года, которые были записаны более чем за десять лет до его прихода в группу. Он ответил:



«Я люблю эти альбомы. Как и на всех других пластинках, есть треки, которые нравятся больше, чем другие, по мере того, как вы прослушиваете эти две пластинки. Но я, как фанат, могу понять, что они делали в то время. На этих пластинках есть несколько отличных треков — "Hell Is Home", "Machine Man". А "Cathedral Spires" — любимая песня фанатов. Так что да, мне они нравятся. Они другие — вплоть до логотипа, он был другим. Я думаю, они знали, что создают нечто иное.



Я знаю, что эти альбомы некоторые ненавидели на протяжении многих лет, но я считаю, что время придаёт творчеству новый смысл, и я думаю, что можно обнаружить в соцсетях или поговорить с фанатами, что они любят эти записи. Эти альбомы очень любят, учитывая время, которое прошло с момента их выхода. Произошло осмысление, изменился контекст. Так что да, я их люблю. Я думаю, они круты».







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