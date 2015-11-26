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Бывший вокалист JUDAS PRIEST — об альбоме 2018 года



Tim "Ripper" Owens в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, слышал ли он альбом JUDAS PRIEST 2018 года:



«Я слышал его. Я купил его на iTunes в день его выхода... Я посчитал его освежающим. Я подумал, что это отличный альбом. Он был другой. Было здорово, что они привлекли разных продюсеров и вернули обратно Tom'a.



Для меня эта музыка не была обычной музыкой JUDAS PRIEST. Можно было сказать, что её писали другие люди, а не классическая команда [авторов песен PRIEST]. [Гитаристов] Glenn [Tipton] и Ken [K.K. Downing] больше нет. Но от этого запись не стала плохой. И [вокалист] Rob [Halford] звучит просто невероятно. Так что это отличная запись.



Сейчас Rob звучит фантастически. У вокалистов бывают периоды, когда они звучат не так хорошо; я думаю, что у меня сейчас как раз такой период. А вот Rob прошёл через период, когда он, возможно, звучал не так хорошо, много лет назад, и люди говорили об этом. А сейчас он снова вернулся — он полон сил, так что слушать его здорово».







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