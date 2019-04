сегодня



Какую песню TIM 'RIPPER' OWENS хотел бы услышать от ROB'а HALFORD'а из своего репертуара в JUDAS PRIEST ?



Бывший фронтмен JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens, который записал два студийных альбома с группой до воссоединения PRIEST с Rob'ом Halford'ом в 2003 году, ответил на вопрос в подкасте "Focus On Metal", какие песни из его эпохи в группе он хотел бы услышать от Rob'а вживую с PRIEST.



«Я думаю, Rob… Так много песен, на которых он звучал бы хорошо, — сказал Тим. — И было бы здорово, правда, потому что это была бы крутая концертная песня, я думаю, "Burn In Hell" была бы отличной песней для Rob'a, потому что она была одной из наших самых популярных. И на "Demolition", "Bloodsuckers", которые были предметом судебного разбирательства, он был бы хорош. Но я думаю, что "Burn In Hell" был бы идеальным треком для исполнения на шоу или на двух только для того, чтобы слегка окунуться в ту эпоху. И я также думаю, что Rob спел бы его охренительно».



В недавнем интервью Owens похвалил Halford'а, сказав, что тот впечатлил его своими выступлениями в рамках тура "Firepower".











