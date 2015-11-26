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Judas Priest

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10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

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1 апр 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мойте руки!»

30 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Сидите по домам!»

30 мар 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST принял участие в 'Lockdown Rockdown'

24 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о коронавирусе

18 мар 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть ли место политике в металле? Есть»

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Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома



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Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал Nick'у Bowcott'у из Sweetwater о ходе сочинения песен для нового альбома:

«Мы кое-что написали в феврале перед началом коронавирусной пандемии. Я думаю, что именно в то время, когда новый материал стал зарождаться, объявился этот вирус, и мы с Rob'ом [Halford'ом, вокал], к счастью, кое-как успели вернуться в Штаты до того, как локдаун вступил в силу. Но мы около месяца сочиняли, и у нас есть куча песен. Правда, они пока не закончены. Когда начинаешь сочинять что-то, у тебя есть несколько идей, а потом они начинают обрастать плотью, и вдруг появляется начало, середина и конец — это почти как скелет, с голыми костями. Но для этого нужно немного мяса, картошки и немного мышц. Так что нам нужны такие вещи, как срединные, гармоничные секции и гитарные соло — много гитарных соло... У нас их навалом. Мы просто ждём того времени, когда сможем снова собраться вместе и начать играть и записывать их.

Мы обнаружил, или я обнаружил — я никогда не делал так раньше — но на пластинке "Firepower" мы всё играли вживую, прежде чем записать. И мы записали барабаны живьём, пока мы с Ian'ом [Hill'ом, бас] играли, а Rob пел, и Glenn [Tipton, гитара] тоже присутствовал там. Если песни близки к завершению, когда ты играешь их, ты понимаешь, что впереди ещё 10, 15 процентов — подрезать немного жира здесь; здесь нужна другая часть; здесь слишком медленно; ускорь это; здесь немного притормози. И это становится очевидным только тогда, когда вы играете вместе, как на концерте.

Так что мы хотим снова собраться в какой-то момент, заполнить эти песни плотью и сыграть их совместно. И вот что я вам скажу: когда Scott Travis в комнате, он такой музыкальный барабанщик, и он уважительный барабанщик — он любит [бывшего ударника JUDAS PRIEST] Les'а Binks'a; он его огромный фанат, так что когда он исполняет песни, он всегда замечает: "Эта маленькая часть с хай-хэтом — от Les'a Binks'а", или он делает спонтанные вещи, которые меняют песню в лучшую сторону. Так что играть с ним в одной комнате — это просто потрясающе, если говорить о создании новой пластинки.

Так что, опять же, многоречивый ответ есть, но мы просто ждём возможности собраться и вместе поиграть в одном помещении».

JUDAS PRIEST





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

sibterminator


3 июл 2020, 20:33		Хита не жду (по сравнению с предыдущим и вообще с наследием группы), но думаю альбом будет крутой. Интереснее послушать что там КК нафигачет, прям интрига года.

GMonster


3 июл 2020, 21:54		"у нас есть куча для следующего альбома".

Dark Medieval Times


3 июл 2020, 22:32		ну хоть, не 500 риффов


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