30 окт 2020



Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал в интервью Talking Metal о ходе сочинения песен для продолжения альбома "Firepower":



«В начале этого года у нас были отличные сессии сочинения песен ещё в Великобритании, в студии в Glenn'а [Tipton'а, гитара]. И, чувак, нам открылись безграничные возможности благодаря этим песнетворческим сессиям. Мы сделали много демо. У меня сейчас на этом телефоне довольно много материала для нового альбома JUDAS PRIEST. И это просто потрясающе.



Я должен выразить благодарность фэнам, как мы всегда это делаем. Мы не можем быть теми, кто мы есть, без вас, ребята, без вашего присмотра за нами и без вдохновения и мотивации, которые вы нам дарите. Потому что мы закончили тур "Firepower" с такой энергией, и мы всё ещё её чувствовали, когда начинали сочинять материал в начале этого года, и у нас было много работы.



В среднем у нас обычно бывает три-четыре большие творческие сессии в месяц или около того. И вот мы завершили первую, и у нас есть много материала. Он невероятно свирепый. Я думаю, что полученная энергия была направлена в нужное русло, особенно от Richie. Некоторые из его риффов и некоторые ядра песен абсолютно убойны. Я ощущаю текстуры "Painkiller" в некоторых песнях, а также классические элементы. У новых песен будет своя индивидуальность, как и у всех остальных — у них у всех свой характер. И я думаю, как бы этот альбом ни назывался и когда бы он ни вышел, он станет ещё одной великой металлической вехой для JUDAS PRIEST».













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