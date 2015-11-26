Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о... 319
*Новое видео AC/DC 82
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 58
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!» 53
*ICED EARTH переиздают дебют 32
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



30 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"

23 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST не против спеть «что-то из репертуара бывших»

23 окт 2020 : 		 Идеальный альбом JUDAS PRIEST?

19 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Материала — хоть ж... жуй!»

18 окт 2020 : 		 Выходит фигурка JUDAS PRIEST

15 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об операции на спине

11 окт 2020 : 		 Трейлер к новой книге JUDAS PRIEST

10 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Ощущение, что пандемия длится годами»

8 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом материале

4 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

2 окт 2020 : 		 ROB HALFORD назвал песню JUDAS PRIEST, которую он хотел бы исполнить с Леди Гагой

1 окт 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Если и есть группа, заслуживающая быть в Зале Славы Рок-н-Ролла, то это...»

28 сен 2020 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Glenn справляется отлично!»

26 сен 2020 : 		 JUDAS PRIEST готовят материал для нового альбома

8 сен 2020 : 		 Первая официальная книга JUDAS PRIEST

11 авг 2020 : 		 GEORGE LYNCH о гитаристе JUDAS PRIEST: «Хорошо, что он с нами!»

3 июл 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У нас есть куча песен» для следующего студийного альбома

1 июл 2020 : 		 Нынешний гитарист JUDAS PRIEST хотел бы встретиться с бывшим

16 июн 2020 : 		 K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"»

15 июн 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о продюсере нового альбома

11 июн 2020 : 		 JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»

15 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST перенесли даты выступлений на 2021 год

13 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Рад, что бывший вернулся!»

10 май 2020 : 		 Будут ли JUDAS PRIEST делать стримы?

10 май 2020 : 		 JUDAS PRIEST будут работать над новым альбомом с продюсерами "Firepower"

4 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Люблю играть в маленьких залах!»
Показать далее
| - |

|||| 30 окт 2020

Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что новый материал «свирепый» и местами похож на "Painkiller"



*
zoom
*
* *
Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford рассказал в интервью Talking Metal о ходе сочинения песен для продолжения альбома "Firepower":

«В начале этого года у нас были отличные сессии сочинения песен ещё в Великобритании, в студии в Glenn'а [Tipton'а, гитара]. И, чувак, нам открылись безграничные возможности благодаря этим песнетворческим сессиям. Мы сделали много демо. У меня сейчас на этом телефоне довольно много материала для нового альбома JUDAS PRIEST. И это просто потрясающе.

Я должен выразить благодарность фэнам, как мы всегда это делаем. Мы не можем быть теми, кто мы есть, без вас, ребята, без вашего присмотра за нами и без вдохновения и мотивации, которые вы нам дарите. Потому что мы закончили тур "Firepower" с такой энергией, и мы всё ещё её чувствовали, когда начинали сочинять материал в начале этого года, и у нас было много работы.

В среднем у нас обычно бывает три-четыре большие творческие сессии в месяц или около того. И вот мы завершили первую, и у нас есть много материала. Он невероятно свирепый. Я думаю, что полученная энергия была направлена в нужное русло, особенно от Richie. Некоторые из его риффов и некоторые ядра песен абсолютно убойны. Я ощущаю текстуры "Painkiller" в некоторых песнях, а также классические элементы. У новых песен будет своя индивидуальность, как и у всех остальных — у них у всех свой характер. И я думаю, как бы этот альбом ни назывался и когда бы он ни вышел, он станет ещё одной великой металлической вехой для JUDAS PRIEST».

ROB HALFORD Says New JUDAS PRIEST Music Is





Like!+6Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orthodox


30 окт 2020, 21:00		Главное, чтобы новый материал не был похож на пещеру Алладина.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1155

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом