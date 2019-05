сегодня



Видео с выступления JUDAS PRIEST



Фэн-видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось 12 мая в Anthem (Вашингтон, округ Коламбия), доступно ниже.



Сет-лист концерта:



01. Necromancer

02. Heading Out To The Highway

03. The Sentinel

04. Spectre

05. (Take These) Chains

06. Judas Rising

07. Out In The Cold

08. Traitors Gate

09. Starbreaker

10. Steeler

11. Halls Of Valhalla

12. Killing Machine

13. No Surrender

14. Victim Of Changes

15. All Guns Blazing

16. Hell Bent For Leather

17. Breaking The Law

18. Living After Midnight























































