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Judas Priest

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14 май 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

11 май 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

9 май 2019 : 		 ROB HALFORD о следующем альбоме JUDAS PRIEST: «Я не знаю когда, но это произойдёт»

6 май 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE GUS G. «почтёт за честь» занять место GLENN'а TIPTON'а в JUDAS PRIEST

6 май 2019 : 		 JUDAS PRIEST сыграли много редких песен

30 апр 2019 : 		 Какую песню TIM 'RIPPER' OWENS хотел бы услышать от ROB'а HALFORD'а из своего репертуара в JUDAS PRIEST?

25 апр 2019 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Хэви-металл никогда не умрёт»

19 апр 2019 : 		 ROB HALFORD сказал, что GLENN TIPTON начал «создавать риффы» для следующего альбома JUDAS PRIEST

19 апр 2019 : 		 Басист JUDAS PRIEST об отношениях с K. K. DOWNING'ом: «Пожалуй, чем меньше об этом говорится, тем лучше»

13 апр 2019 : 		 IAN HILL о возможном участии ANDY SNEAP в JUDAS PRIEST

10 апр 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре

9 апр 2019 : 		 JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году

3 апр 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»

26 мар 2019 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»

14 мар 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла
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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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Фэн-видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось 12 мая в Anthem (Вашингтон, округ Коламбия), доступно ниже.

Сет-лист концерта:

01. Necromancer
02. Heading Out To The Highway
03. The Sentinel
04. Spectre
05. (Take These) Chains
06. Judas Rising
07. Out In The Cold
08. Traitors Gate
09. Starbreaker
10. Steeler
11. Halls Of Valhalla
12. Killing Machine
13. No Surrender
14. Victim Of Changes
15. All Guns Blazing
16. Hell Bent For Leather
17. Breaking The Law
18. Living After Midnight



Watch JUDAS PRIEST Perform In Washington, D.C.
























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