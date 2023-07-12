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*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
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Judas Priest

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А JUDAS PRIEST поедет в Power Trip



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Организаторы грандиозного фестиваля Power Trip нашли замену OZZY OSBOURNE в лице gaylord'ов из JUDAS PRIEST.

«Готовы ли вы к хэви-металлу в исполнении JUDAS PRIEST. наши дорогие павертрипперсы?! JUDAS PRIEST с гордостью и готовностью будут нести флаг Heavy Metal на этом престижном фестивале.... Мы готовы вместе кидать козу и поддерживать металлическую веру на этом единственном в своем роде мероприятии на всем белом свете!»

Состав:

GUNS N' ROSES и IRON MAIDEN — шестого октября
AC/DC и JUDAS PRIEST — седьмого октября
METALLICA и TOOL — восьмого октября




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12 июл 2023
AnyMetalYouLike
"нашли замену OZZY OSBOURNE в лице gaylord'ов из JUDAS PRIEST"

Мда. Ну очень свежо и остроумно. Браво. Осталось дождаться переписи булочных дегенератов.
Like!4  Dislike!2
12 июл 2023
WahrandPhain
AnyMetalYouLike, осталось дождаться переписи булочных дегенератов.
1. AnyMetalYouLike
Like!3  Dislike!2
12 июл 2023
R
R0ck_N_R0lla
AnyMetalYouLike, ты кого тут дегенератом назвал,мм? готовь булки, сладкий
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просмотров: 781

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