сегодня



А JUDAS PRIEST поедет в Power Trip



Организаторы грандиозного фестиваля Power Trip нашли замену OZZY OSBOURNE в лице gaylord'ов из JUDAS PRIEST.



«Готовы ли вы к хэви-металлу в исполнении JUDAS PRIEST. наши дорогие павертрипперсы?! JUDAS PRIEST с гордостью и готовностью будут нести флаг Heavy Metal на этом престижном фестивале.... Мы готовы вместе кидать козу и поддерживать металлическую веру на этом единственном в своем роде мероприятии на всем белом свете!»



Состав:



GUNS N' ROSES и IRON MAIDEN — шестого октября

AC/DC и JUDAS PRIEST — седьмого октября

METALLICA и TOOL — восьмого октября







+2 -0



( 3 ) просмотров: 781

