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Judas Priest

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Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме: «Песни почти готовы»



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В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о ходе сессий записи нового альбома:

«Песни почти готовы. Они существуют уже некоторое время. У нас не было возможности собраться и записать их из-за пандемии COVID. А когда она закончилась, мы отправились на гастроли. И тогда нам приходилось записывать материал в туре, но мы это сделали. Мы проводили турне, я возвращался и записывал гитары, потом мы записывали барабаны. А потом мы снова отправлялись в тур. И мы делали что-то в рамках гастрольного цикла. Теперь Rob занимается вокалом. Так что песни готовы».

Что касается музыкального направления нового материала JUDAS PRIEST, Richie сказал:

«Я уже говорил это раньше, и акулы Интернета ухватились за это... Я бы точно сказал, и Rob тоже это сказал, я сказал слово "прогрессив", и Интернет разорвал меня на части. Но они этого не слышали. Когда я сказал "прогрессивный", я бы сказал, что вместо, скажем, куплета-припева-куплета-припева-соло-припева-окончания это может быть куплет-музыкальная часть-музыкальный раздел-переход-припев-музыкальный раздел-снова куплет. Песня меняется... Как это делали старые JUDAS PRIEST 70-х, например, "Sinner" и тому подобное — она отправлялась в музыкальное путешествие. Что, по-моему, здорово — это интересно.

Вот что я могу сказать. Я уже говорил это раньше: он немного более прогрессивный, он немного более музыкальный, не экспериментальный, но в нём больше риффов. В альбоме больше тонкостей, больше соло, больше риффов, и я, как гитарист, считаю, что это неплохо».




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