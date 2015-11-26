Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 276
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новая песня GHOST 39
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



1 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W

30 сен 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов

30 сен 2021 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию

29 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»

28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

27 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре

25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

17 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"

15 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»

13 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию

10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

8 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»

6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

5 сен 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»

30 авг 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»

28 авг 2021 : 		 Мультикамерная съемка с выступления JUDAS PRIEST

24 авг 2021 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Не знаю, почему они не поют песни моей эпохи»

18 авг 2021 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

16 авг 2021 : 		 JUDAS PRIEST сыграли "Rocka Rolla"

26 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST заявил, что группа близка к препродакшну

25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

20 июл 2021 : 		 Трейлер нового бокс-сета JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W



* *
* *
K.K. Downing в рамках недавнего интервью коснулся темы сотрудничества с S/A/W, в состав которых входили Mike Stock, Matt Aitken и Pete Waterman, известный по хитам BANANARAMA, Rick'а Astley и Kylie Minogue. В начале 1988 года JUDAS PRIEST и S/A/W провели четыре дня в студии в Париже и записали три композиции — кавер-версию "You Are Everything" THE STYLISTICS, а также два трека S/A/W ("Runaround" и "I Will Return"). Позднее участники PRIEST говорили, что это был всего лишь эксперимент, результат которого так и не был представлен публике. На вопрос о том, был ли K. K. против релиза, он ответил:

«Это была одна из тех вещей. В общем, наш менеджер дружил с Питом Уотерманом; они дружили много лет. И, кажется, Пит прилетел в Данию, когда мы там записывались; кажется, это был альбом "Ram It Down", если я правильно помню. Но мы встретились с Питом, и Пит — отличный парень. Вся команда была очень талантливой. Они просто предложили нам слетать в Париж, провести там пару дней и записать пару треков, что мы и сделали. И вот мы встретились с ребятами. Их предварительная подготовка была просто замечательной, и они сделали всё максимально просто для нас. И мы записали три трека.

По сути я и Glenn [Tipton, гитарист PRIEST], кажется, сказали, что мы не должны выпускать эти треки. Как бы они нам ни нравились, как бы отлично ни звучали — они все были настоящими профи — это просто не годилось для нас. Поэтому мы остались при своём мнении. Да и сейчас я лично считаю, что это было правильное решение. Но никто — ни наш менеджер, ни Пит, ни Сток, ни Эйткен — никто из них никогда ничего не говорил нам об этом. Это было наше решение, и они отнеслись к нему спокойно. И на этом всё закончилось. Это просто прошло стороной. Так что вот как-то так».

K.K. DOWNING Says











Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 654

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом