Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W



K.K. Downing в рамках недавнего интервью коснулся темы сотрудничества с S/A/W, в состав которых входили Mike Stock, Matt Aitken и Pete Waterman, известный по хитам BANANARAMA, Rick'а Astley и Kylie Minogue. В начале 1988 года JUDAS PRIEST и S/A/W провели четыре дня в студии в Париже и записали три композиции — кавер-версию "You Are Everything" THE STYLISTICS, а также два трека S/A/W ("Runaround" и "I Will Return"). Позднее участники PRIEST говорили, что это был всего лишь эксперимент, результат которого так и не был представлен публике. На вопрос о том, был ли K. K. против релиза, он ответил:



«Это была одна из тех вещей. В общем, наш менеджер дружил с Питом Уотерманом; они дружили много лет. И, кажется, Пит прилетел в Данию, когда мы там записывались; кажется, это был альбом "Ram It Down", если я правильно помню. Но мы встретились с Питом, и Пит — отличный парень. Вся команда была очень талантливой. Они просто предложили нам слетать в Париж, провести там пару дней и записать пару треков, что мы и сделали. И вот мы встретились с ребятами. Их предварительная подготовка была просто замечательной, и они сделали всё максимально просто для нас. И мы записали три трека.



По сути я и Glenn [Tipton, гитарист PRIEST], кажется, сказали, что мы не должны выпускать эти треки. Как бы они нам ни нравились, как бы отлично ни звучали — они все были настоящими профи — это просто не годилось для нас. Поэтому мы остались при своём мнении. Да и сейчас я лично считаю, что это было правильное решение. Но никто — ни наш менеджер, ни Пит, ни Сток, ни Эйткен — никто из них никогда ничего не говорил нам об этом. Это было наше решение, и они отнеслись к нему спокойно. И на этом всё закончилось. Это просто прошло стороной. Так что вот как-то так».

























