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Judas Priest

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13 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию

10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

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6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

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25 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о пандемии: «Нужно слушать учёных, а не политиков»

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1 июл 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Richie — как бесконечный источник риффов и идей»

30 июн 2021 : 		 Музыканты ATHEIST, TOXIK, TRILLIONAIRE и CRYPTOPSY исполняют песню JUDAS PRIEST

29 июн 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает «сюрпризы» в ходе тура

25 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST объяснил, почему не использует бранные слова в песнях

12 июн 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Будет здорово вернуться к гастролям»

4 май 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST заявил, что его уход из группы был подстроен

4 май 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о планах на будущее и новом альбоме

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Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию



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Rob Halford в рамках недавнего интервью рассказал о том, какие ощущения он испытывает от тура в пандемию:

«Вот в чём дело: мы должны приехать и выступать. Если мы этого не сделаем, то будем сидеть дома до конца этого года, следующего, следующего и следующего. От этого никуда не деться. Мы должны найти способ пройти через это. Вы говорите о коллективном иммунитете, вы говорите обо всех этих различных вещах, но вы можете сделать только столько, сколько можете сделать. У вас есть пузырь, у вас есть маски, у вас есть дезинфицирующее средство. Но даже это не может убить этого злого демона вируса. Он поражает тебя, когда твои друзья, такие как Gene [Simmons] и Paul [Stanley], подхватывают его. И Sebastian Bach, и Bruce Dickinson, и ещё многие из моих друзей.

К счастью, они не были уничтожены этой ужасной вещью, как многие другие люди. Но мы просто обязаны это сделать. Я полагаю, когда учёные сказали: "Слушайте, подождите, если мы протянем ещё год или два, мы полагаем, что у нас найдётся вакцина, которая надерёт ему задницу", мы это сделали, но ведь в итоге этого не случилось, не так ли? Они только говорят, что скоро будет дополнительная прививка. Я буду первым в очереди на неё. А потом это как лотерея, потому что, опять же, на днях я разговаривал с друзьями из определённых групп, которые я не буду называть. Но они уже поехали, и всё в порядке. Команда в порядке, группа в порядке. У них свой пузырь, они соблюдают протокол. Это как лотерея — этот вирус, как он может внезапно появиться из ниоткуда. Я знаю, что Gene и Paul, вся их команда KISS делали всё, что могли. И всё же он пробрался внутрь. Это ужасная, ужасная вещь.

Итак, мы должны бороться дальше. Мы правда должны сражаться дальше. Я думаю, что это всё, что мы можем сделать. И если когда-либо нам нужна была музыка, если когда-либо нам нужно было быть друг с другом, то момент настал. Что касается фанатов, у нас есть свои протоколы для фанатов, а также [концертный промоутер] Live Nation, который проводит основную часть этого тура. У нас прекрасные отношения с Live Nation, и мы работаем вместе, чтобы убедиться, что мы можем сделать это настолько безопасным, насколько это возможно. Потому что в конце концов либо у вас есть что-то, либо у вас нет ничего, а ведь никто не хочет ничего, не так ли? Так что давайте просто сделаем всё возможное, скрестим пальцы, и, пожалуйста, Боже, не дай никому из нас пострадать от этой ужасной штуки!»

JUDAS PRIEST



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