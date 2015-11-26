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Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию



Rob Halford в рамках недавнего интервью рассказал о том, какие ощущения он испытывает от тура в пандемию:



«Вот в чём дело: мы должны приехать и выступать. Если мы этого не сделаем, то будем сидеть дома до конца этого года, следующего, следующего и следующего. От этого никуда не деться. Мы должны найти способ пройти через это. Вы говорите о коллективном иммунитете, вы говорите обо всех этих различных вещах, но вы можете сделать только столько, сколько можете сделать. У вас есть пузырь, у вас есть маски, у вас есть дезинфицирующее средство. Но даже это не может убить этого злого демона вируса. Он поражает тебя, когда твои друзья, такие как Gene [Simmons] и Paul [Stanley], подхватывают его. И Sebastian Bach, и Bruce Dickinson, и ещё многие из моих друзей.



К счастью, они не были уничтожены этой ужасной вещью, как многие другие люди. Но мы просто обязаны это сделать. Я полагаю, когда учёные сказали: "Слушайте, подождите, если мы протянем ещё год или два, мы полагаем, что у нас найдётся вакцина, которая надерёт ему задницу", мы это сделали, но ведь в итоге этого не случилось, не так ли? Они только говорят, что скоро будет дополнительная прививка. Я буду первым в очереди на неё. А потом это как лотерея, потому что, опять же, на днях я разговаривал с друзьями из определённых групп, которые я не буду называть. Но они уже поехали, и всё в порядке. Команда в порядке, группа в порядке. У них свой пузырь, они соблюдают протокол. Это как лотерея — этот вирус, как он может внезапно появиться из ниоткуда. Я знаю, что Gene и Paul, вся их команда KISS делали всё, что могли. И всё же он пробрался внутрь. Это ужасная, ужасная вещь.



Итак, мы должны бороться дальше. Мы правда должны сражаться дальше. Я думаю, что это всё, что мы можем сделать. И если когда-либо нам нужна была музыка, если когда-либо нам нужно было быть друг с другом, то момент настал. Что касается фанатов, у нас есть свои протоколы для фанатов, а также [концертный промоутер] Live Nation, который проводит основную часть этого тура. У нас прекрасные отношения с Live Nation, и мы работаем вместе, чтобы убедиться, что мы можем сделать это настолько безопасным, насколько это возможно. Потому что в конце концов либо у вас есть что-то, либо у вас нет ничего, а ведь никто не хочет ничего, не так ли? Так что давайте просто сделаем всё возможное, скрестим пальцы, и, пожалуйста, Боже, не дай никому из нас пострадать от этой ужасной штуки!»







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