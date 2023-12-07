7 дек 2023



Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST



JUDAS PRIEST опубликовали трек-лист нового альбома "Invincible Shield", релиз которого намечен на восьмое марта на Sony Music:



01. Panic Attack

02. The Serpent And The King

03. Invincible Shield

04. Devil In Disguise

05. Gates Of Hell

06. Crown Of Horns

07. As God Is My Witness

08. Trial By Fire

09. Escape From Reality

10. Sons Of Thunder

11. Giants In The Sky



Deluxe edition bonus tracks:



12. Fight Of Your Life

13. Vicious Circle

14. The Lodger



















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