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Judas Priest

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7 дек 2023 : 		 Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST

29 ноя 2023 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

17 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

14 ноя 2023 : 		 Тизер нового трека JUDAS PRIEST

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

11 окт 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Два года назад я почти умер»

9 окт 2023 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

9 окт 2023 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью

4 окт 2023 : 		 Басист JUDAS PRIEST о тяжёлой музыке: «У этого направления есть хорошее будущее»

2 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о песне JUDAS PRIEST, которую он исполняет с KK'S PRIEST

24 сен 2023 : 		 K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»

22 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"

21 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST о выступлении в ЗСРНР: «Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену»

19 сен 2023 : 		 JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!

13 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в мой адрес?»

4 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST: «Я ожидал, что вернусь в группу»

28 авг 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мою часть истории с JUDAS PRIEST просто стёрли»

18 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Что касается миксов, то новый альбом звучит великолепно»

5 авг 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «На моей могиле будет написано...»

26 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы оказаться первым

24 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я не очень хороший лидер»

19 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о выходе нового альбома: «Это будет начало 2024-го года»

12 июл 2023 : 		 А JUDAS PRIEST поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 Ричи Фолкнер — о своей роли в JUDAS PRIEST: «Надеюсь, я делаю всё правильно»

19 июн 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о звучании нового альбома JUDAS PRIEST: «Это, скорее, больше JUDAS PRIEST 70-х»

17 июн 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я думаю, что у искусственного интеллекта есть плюсы и минусы»
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|||| 7 дек 2023

Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST



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JUDAS PRIEST опубликовали трек-лист нового альбома "Invincible Shield", релиз которого намечен на восьмое марта на Sony Music:

01. Panic Attack
02. The Serpent And The King
03. Invincible Shield
04. Devil In Disguise
05. Gates Of Hell
06. Crown Of Horns
07. As God Is My Witness
08. Trial By Fire
09. Escape From Reality
10. Sons Of Thunder
11. Giants In The Sky

Deluxe edition bonus tracks:

12. Fight Of Your Life
13. Vicious Circle
14. The Lodger










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7 дек 2023
IJzerklompje
Крайне любопытно. Жду с нетерпением.

просмотров: 375

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