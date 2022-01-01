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*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео ANNIHILATOR 13
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Judas Priest

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6 мар 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

2 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлениях вчетвером: «Мы прислушались к фанатам»

1 мар 2022 : 		 Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST

1 мар 2022 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

24 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»

22 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

19 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме

18 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что альбомы JUDAS PRIEST с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом должны быть доступны

17 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST об операции

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре

15 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ситуацию с K. K. Downing'ом «дерьмовым шоу»

12 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

9 фев 2022 : 		 Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего

4 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад

3 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST попытаются войти в ЗСРнР

3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?

14 янв 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

11 янв 2022 : 		 ANDY SNEAP разочарован, но принимает решение JUDAS PRIEST
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JUDAS PRIEST открыли тур



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JUDAS PRIEST четвертого марта выступили в Peoria Civic Center, Peoria, Illinois.

Сет-лист:

01. One Shot At Glory

02. Lightning Strike

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Freewheel Burning

05. Turbo Lover

06. Hell Patrol

07. The Sentinel

08. A Touch Of Evil

09. Rocka Rolla

10. Victim Of Changes

11. Desert Plains

12. Blood Red Skies

13. Invader

14. Painkiller

Encore:

15. The Hellion / Electric Eye

16. Hell Bent For Leather

17. Breaking The Law

18. Living After Midnight

Watch: JUDAS PRIEST Kicks Off Rescheduled '50 Heavy Metal Years' North American Tour Dates In Peoria, Illinois











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