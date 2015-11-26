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ROB HALFORD о следующем альбоме JUDAS PRIEST : «Я не знаю когда, но это произойдёт»



Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford подтвердил Consequence Of Sound, что группа планирует работать над продолжением прошлогоднего альбома "Firepower".



«Группа всегда делала это. Всякий раз, когда мы отправляемся в тур, он, как правило, в поддержку нашего последнего релиза. В какой-то момент мы завершим этот тур, сделаем перерыв, затем Glenn [Tipton, гитара] позвонит, чтобы прийти пообщаться. Он начал разминаться с кое-какими новыми песнями и идеями. Glenn просто просматривает массивные архивы риффов и идей, которые у нас есть сейчас, а также придумывает свои собственные, совершенно новые рифы PRIEST. Это случится. Я не знаю когда, но это произойдёт».



Tipton объявил о прекращении своей гастрольной деятельность в феврале 2018 года после того, как сообщил всем о своём диагнозе — болезни Паркинсона. Он передал эстафету продюсеру альбома "Firepower" Энди Снипу Andy Sneap'у.



Tipton'у 5 лет назад был поставлен диагноз «дегенеративное неврологическое расстройство» после того, как он обнаружил симптомы болезни, по крайней мере, лет пять назад. Гитарист, которому сейчас 71 год и который выступал на каждом альбоме PRIEST со времени дебютного сета группы в 1974 году, "Rocka Rolla", не покидает группу, но не может справиться с непосильными для него выступлениями вживую.











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