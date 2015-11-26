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Judas Priest

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9 май 2019 : 		 ROB HALFORD о следующем альбоме JUDAS PRIEST: «Я не знаю когда, но это произойдёт»

6 май 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE GUS G. «почтёт за честь» занять место GLENN'а TIPTON'а в JUDAS PRIEST

6 май 2019 : 		 JUDAS PRIEST сыграли много редких песен

30 апр 2019 : 		 Какую песню TIM 'RIPPER' OWENS хотел бы услышать от ROB'а HALFORD'а из своего репертуара в JUDAS PRIEST?

25 апр 2019 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Хэви-металл никогда не умрёт»

19 апр 2019 : 		 ROB HALFORD сказал, что GLENN TIPTON начал «создавать риффы» для следующего альбома JUDAS PRIEST

19 апр 2019 : 		 Басист JUDAS PRIEST об отношениях с K. K. DOWNING'ом: «Пожалуй, чем меньше об этом говорится, тем лучше»

13 апр 2019 : 		 IAN HILL о возможном участии ANDY SNEAP в JUDAS PRIEST

10 апр 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре

9 апр 2019 : 		 JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году

3 апр 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»

26 мар 2019 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»

14 мар 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST
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ROB HALFORD о следующем альбоме JUDAS PRIEST: «Я не знаю когда, но это произойдёт»



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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford подтвердил Consequence Of Sound, что группа планирует работать над продолжением прошлогоднего альбома "Firepower".

«Группа всегда делала это. Всякий раз, когда мы отправляемся в тур, он, как правило, в поддержку нашего последнего релиза. В какой-то момент мы завершим этот тур, сделаем перерыв, затем Glenn [Tipton, гитара] позвонит, чтобы прийти пообщаться. Он начал разминаться с кое-какими новыми песнями и идеями. Glenn просто просматривает массивные архивы риффов и идей, которые у нас есть сейчас, а также придумывает свои собственные, совершенно новые рифы PRIEST. Это случится. Я не знаю когда, но это произойдёт».

Tipton объявил о прекращении своей гастрольной деятельность в феврале 2018 года после того, как сообщил всем о своём диагнозе — болезни Паркинсона. Он передал эстафету продюсеру альбома "Firepower" Энди Снипу Andy Sneap'у.

Tipton'у 5 лет назад был поставлен диагноз «дегенеративное неврологическое расстройство» после того, как он обнаружил симптомы болезни, по крайней мере, лет пять назад. Гитарист, которому сейчас 71 год и который выступал на каждом альбоме PRIEST со времени дебютного сета группы в 1974 году, "Rocka Rolla", не покидает группу, но не может справиться с непосильными для него выступлениями вживую.



ROB HALFORD On Next JUDAS PRIEST Album:



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