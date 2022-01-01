сегодня



Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему



K.K. Downing оспорил заявление Glenn'a Tipton'a о том, что К. К. «никогда не обращался» ни к кому из участников JUDAS PRIEST по поводу возвращения в группу до того, как Glenn объявил о завершении гастрольной деятельности.



В недавнем интервью журналу Guitar World Tipton сказал, что он и остальные участники нынешнего состава JUDAS PRIEST не знали о желании Downing'a вернуться в группу, когда принимали решение нанять продюсера и гитариста Andy Sneap'a для тура "Firepower".



В тот же день, когда были опубликованы комментарии Tipton'a из интервью Guitar World, Downing опубликовал на этом сайте аудиозаявление, в котором опроверг некоторые утверждения Glenn'a, включая предположение о том, что К. К. был бы принят обратно в состав JUDAS PRIEST для участия в туре "Firepower".



Downing сказал:



«Для меня не было места в группе, пока Glenn не отошёл от дел. И когда он ушёл, я сразу же заявил, что был шокирован и ошеломлён тем, что мне не позвонили [с предложением вернуться в группу]. Как было написано в статье, в тот момент они все были влюблены в Richie, и никто из фанатов не скучает по К. К., а Richie привнёс в группу новую энергию. Также Ian прямо сказал мне при личной встрече, что Richie — отличный парень и отличный автор песен, несмотря на то, что за последние 12 лет он выпустил всего два альбома. Но это любопытно.



И вдобавок ко всему, чего не знает весь мир, на самом деле я решил не участвовать только в прощальном туре "Epitaph" в 2011 году, после которого мы все планировали уйти на покой и закончить карьеру группы. Вот и всё. Вот что я сделал, но я не покидал группу. Потому что мы все уходили из группы; мы все собирались закончить деятельность группы и уйти на пенсию. Поэтому я думал, что это единственное, что я делаю: не участвую в прощальном туре, просто потому, что я считал, что из-за всего, что происходило, я не получу удовольствия от тура с музыкальной точки зрения. И я не хотел заканчивать свою долгую, авторитетную историю и забыть про наследие, проводя тур для поклонников, от которого я не получил бы удовольствия.



Люди не знают, что в апреле того года [2011], и у меня есть электронные письма, я говорил с Ian'ом о том, что передумал, потому что все мои друзья убеждали меня поехать в тур: "Ты начал историю группы. Тебе нужно её закончить". Так что я разговаривал с Ian'ом, без перерыва, в течение недели, и я действительно сказал ему, что передумал, и попросил его прислать мне сет-лист, что он и сделал. Я перезвонил ему и сказал: "Выглядит отлично", потому что сет-листы всегда были предметом разногласий в группе. А на следующий день они выпустили пресс-релиз о том, что я ушёл из группы. Это то, чего люди не знают. Так что я понял, что они не хотели меня видеть в своём составе. Они уже, наверное, привязались к Ричи, и это была семья, а мне не было в ней места. Поэтому я считаю себя изгнанным, потому что никто, кроме Ian'a, не перезвонил мне — никто из руководства. Я чувствовал себя подавленным из-за всего этого. Значит, этому было суждено случиться. Но уход Glenn'a был идеальной возможностью для моего возвращения, потому что музыкальные моменты, напряжение между мной и Гленном на сцене меня не устраивали. Это был бы шанс для меня играть с очень компетентным музыкантом, таким как Richie».



По словам Downing'a, он писал своим бывшим коллегам по группе JUDAS PRIEST дважды или трижды:



«Примерно с 2017 года — c просьбой о возвращении. Но даже когда они решили выступать вчетвером [в январе этого года, но через пять дней передумали], они не дали мне никакого шанса вернуться в группу. И я абсолютно убеждён, что они не сделали бы этого и раньше, независимо от того, что говорит Glenn».



Далее K. K. рассказал, что между ним и JUDAS PRIEST возникло несколько вопросов, связанных с бизнесом, которые способствовали росту напряжённости между двумя лагерями:



«Примерно с 2017 года... Раньше они выполняли свои обещания, хотя никогда не предоставляли мне никаких счетов, они выплачивали мне то, что мне было обещано: часть, на которую я имел право из того, в чём я участвовал. А потом всё это прекратилось. Я начал получать юридические документы. И я умолял их: "Не идите по этому пути. Давайте всё обсудим. Я буду рад сесть за стол и обсудить любые вопросы, которые необходимо обсудить". Они отказались. Так что юридические документы продолжали приходить. Они сместили меня с поста директора компании Judas Priest Music Limited. Они выгнали меня из совета директоров, так как их стало трое, а я один. Я по-прежнему являюсь 25-процентным акционером, но они сказали, что это ничего не стоит, и они не платят мне ничего из того, к чему я имел отношение, — и точка. Так что с продажи бокс-сета, посвящённого 50-летию, я ничего не получу. Я спрашивал их, получу ли я что-нибудь, но они не ответили на мои письма. И то же самое с любой атрибутикой, которую вы видите в продаже на концертных площадках, в розничной торговле или где-либо ещё».



Downing также вновь заявил, что JUDAS PRIEST пытались помешать ему использовать название KK'S PRIEST для своей новой группы:



«И я, и мой звукозаписывающий лейбл, и менеджмент получили письма юридического характера, когда они пытались помешать мне продолжать работу с моей группой KK'S PRIEST. Мы предпочли проигнорировать переписку, понадеявшись на то, что они не дадут делу ход. Я рад сказать, что они этого не сделали. Но я не рад, что они пытались помешать мне делать то, что я делаю, особенно когда они лишили меня всех возможностей».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 653

