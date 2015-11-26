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Басист JUDAS PRIEST об отношениях с K. K. DOWNING'ом: «Пожалуй, чем меньше об этом говорится, тем лучше»



В новом интервью для "Rock Talk With Mitch Lafon" басиста JUDAS PRIEST Ian'а Hill'а спросили, считает ли он для себя возможным поддерживать отношения с бывшим товарищем и сооснователем группы, K. K. Downing'ом, который покинул коллектив в 2011 году с жалобами на внутренний конфликт в команде, дрянной менеджмент и постепенно снижающееся качество исполнения материала на сцене.



«С музыкальной точки зрения мы окончательно разошлись, — заявил Hill. — Но я уверен, если бы я позвонил ему и пригласил посидеть в пабе, он бы согласился. Я уверен в этом. Но на самом деле я совершенно не контактировал с ним последние несколько лет, потому что мы были очень заняты. Но, опять же, мне кажется, с точки зрения музыки мы распрощались навсегда. Вероятно, чем меньше об этом говорится, тем лучше. Интернет-комментаторы меня наверняка закидают камнями, что бы я ни сказал, поэтому я должен быть осторожен со словами [смеётся]».



Прошлой осенью Downing назвал «полным бредом» слова Hill'a, который объяснил, почему K. K. не был приглашён вернуться в группу после того, как Glenn Tipton принял решение отойти от активного участия в концертной деятельности группы по причине своей борьбы с болезнью Паркинсона.



Downing сказал:



«Мы были как братья. Мы вместе ходили в начальную школу и в среднюю тоже, мы всю нашу карьеру пережили вместе. Но я не очень рад тому, что сейчас звучит в эфире. Похоже, что Ian говорит нечто вроде "никто из фанатов не скучает по K.K.", и "Richie [Faulkner, гитарист заменивший Downing'а] привнёс новую энергию в команду". На самом деле я могу сказать: "Ian, чувак, на том последнем туре именно я был энергией. Мне приходилось притормаживать, потому что другие не могли за мной угнаться..." Поэтому я вот что думаю, Ian: возьми себя уже в руки, приятель. Вы просто заменили одну энергию другой. Хорошо. Нет — замечательно. Но это не движение вперёд, Ian».















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