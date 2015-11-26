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Judas Priest

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19 апр 2019 : 		 ROB HALFORD сказал, что GLENN TIPTON начал «создавать риффы» для следующего альбома JUDAS PRIEST

19 апр 2019 : 		 Басист JUDAS PRIEST об отношениях с K. K. DOWNING'ом: «Пожалуй, чем меньше об этом говорится, тем лучше»

13 апр 2019 : 		 IAN HILL о возможном участии ANDY SNEAP в JUDAS PRIEST

10 апр 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре

9 апр 2019 : 		 JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году

3 апр 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»

26 мар 2019 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»

14 мар 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»
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Басист JUDAS PRIEST об отношениях с K. K. DOWNING'ом: «Пожалуй, чем меньше об этом говорится, тем лучше»



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В новом интервью для "Rock Talk With Mitch Lafon" басиста JUDAS PRIEST Ian'а Hill'а спросили, считает ли он для себя возможным поддерживать отношения с бывшим товарищем и сооснователем группы, K. K. Downing'ом, который покинул коллектив в 2011 году с жалобами на внутренний конфликт в команде, дрянной менеджмент и постепенно снижающееся качество исполнения материала на сцене.

«С музыкальной точки зрения мы окончательно разошлись, — заявил Hill. — Но я уверен, если бы я позвонил ему и пригласил посидеть в пабе, он бы согласился. Я уверен в этом. Но на самом деле я совершенно не контактировал с ним последние несколько лет, потому что мы были очень заняты. Но, опять же, мне кажется, с точки зрения музыки мы распрощались навсегда. Вероятно, чем меньше об этом говорится, тем лучше. Интернет-комментаторы меня наверняка закидают камнями, что бы я ни сказал, поэтому я должен быть осторожен со словами [смеётся]».

Прошлой осенью Downing назвал «полным бредом» слова Hill'a, который объяснил, почему K. K. не был приглашён вернуться в группу после того, как Glenn Tipton принял решение отойти от активного участия в концертной деятельности группы по причине своей борьбы с болезнью Паркинсона.

Downing сказал:

«Мы были как братья. Мы вместе ходили в начальную школу и в среднюю тоже, мы всю нашу карьеру пережили вместе. Но я не очень рад тому, что сейчас звучит в эфире. Похоже, что Ian говорит нечто вроде "никто из фанатов не скучает по K.K.", и "Richie [Faulkner, гитарист заменивший Downing'а] привнёс новую энергию в команду". На самом деле я могу сказать: "Ian, чувак, на том последнем туре именно я был энергией. Мне приходилось притормаживать, потому что другие не могли за мной угнаться..." Поэтому я вот что думаю, Ian: возьми себя уже в руки, приятель. Вы просто заменили одну энергию другой. Хорошо. Нет — замечательно. Но это не движение вперёд, Ian».



JUDAS PRIEST




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

nabastak_


19 апр 2019, 18:20		Звучит как -
Я уверен, что если бы позвонил - он бы точно прибежал... но я не позвоню.

The Dark Moon


19 апр 2019, 21:25		Госпади, да сколько уже можно? Как будто на "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" попал.

Flaming


19 апр 2019, 22:17		Не стоит лишний раз поминать омерзительно пошлую программу

Короче Даунинг тоже сказал, что он жену четыре раза подряд может. Как в том анекдоте))


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