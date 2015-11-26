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Басист JUDAS PRIEST : «У нас материала на два альбома»



Ian Hill в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом:



«У нас есть материала практически на два новых альбома. Большой проблемой в последний год был COVID. Мы не могли собраться вместе, понимаете? Некоторые из ребят живут в США, другие — в Британии, поэтому мы не могли собраться вместе, чтобы порепетировать. Сейчас всё только открывается, становится немного легче, что очень приятно».



Ian добавил, что гитаристы Richie Faulkner и Glenn Tipton «объединяют свои идеи и создают песни из этих идей. И когда у них получается что-то вроде чернового рабочего трека, мы со Scott'ом [Travis,'ом барабанщиком] получаем его копию и записываем наши басовые линии и барабанные партии, и дальше мы действуем в том же духе.



Но именно этого мы не смогли сделать. Вы можете пересылать эти записи туда-сюда, но это такой муторный процесс. Гораздо проще быть в комнате со всеми и сказать им в лицо: "Это полный бред, начните сначала". Или: "Нам нравится, не трогай ни одной ноты". Так намного проще и естественнее. В любом случае вы улавливаете вибрацию каждого. Поэтому предпочтительнее делать это лицом к лицу, когда мы все вместе».







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