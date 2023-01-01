сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что басист IRON MAIDEN повлиял на его поведение на сцене



В недавнем интервью для "Paltrocast With Darren Paltrowitz" гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner рассказал о том, откуда он черпает вдохновение для своего энергичного и увлекательного сценического обаяния:



«Я много гастролировал с Lauren Harris, которая является дочерью Steve'a Harris'a из IRON MAIDEN, и мы довольно часто тусовались с IRON MAIDEN. Я всегда наблюдал за Стивом и обращал внимание на то, что Стив всегда был впереди, он всегда смотрел людям в лицо и пел вместе с ними — это был зрительный контакт, он показывал на них. И я всегда думал, что в наше время YouTube, видеороликов и тому подобного невозможно воссоздать такое взаимодействие. Я принял это на вооружение. И я думаю, что это отчасти — по крайней мере, частично — повлияло на моё поведение на сцене. Это взаимодействие, которое ты как фанат, когда ты выходишь из концертного зала, не можешь воссоздать. Это взаимодействие с артистом на сцене, будь то гитарист, певец или барабанщик — кто бы то ни был — вы не сможете воссоздать это взаимодействие, которое происходит в определённый момент времени. Я думаю, это очень ценно. Так что я думаю, что частично я так себя веду благодаря Steve'y Harris'y и его манере взаимодействия с аудиторией».







+2 -0



просмотров: 270

