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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 69
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*Новое видео KREATOR 17
*Новое видео RAMMSTEIN 13
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Judas Priest

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11 апр 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 апр 2022 : 		 ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST

2 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета

1 апр 2022 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что барабанные партии для нового альбома JUDAS PRIEST уже готовы

30 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР

27 мар 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему

25 мар 2022 : 		 GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении

24 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN

23 мар 2022 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST летом

23 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав

21 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о решении Долли Партон

19 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом захочет услышать каждый фанат!»

13 мар 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 мар 2022 : 		 KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

6 мар 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

2 мар 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлениях вчетвером: «Мы прислушались к фанатам»

1 мар 2022 : 		 Участники MASTODON, ANTHRAX исполняют JUDAS PRIEST

1 мар 2022 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

24 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Готовим более прогрессивный материал»

22 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST готов уступить место K. K. DOWNING'у, если потребуется

21 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

19 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме

18 фев 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что альбомы JUDAS PRIEST с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом должны быть доступны

17 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST об операции

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST сказал, что смог бы сыграть гитарные партии на одной гитаре
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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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JUDAS PRIEST вернулись после небольшой паузы, связанной с болезнью Rob'a Halford'a, к юбилейному туру и отыграли в Halifax, NS, Scotiabank Centre, — видео доступно ниже.

JUDAS PRIEST Resume 50 Heavy Metal Years Tour In Halifax; Fan-Filmed Video Streaming




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