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Видео с выступления JUDAS PRIEST



JUDAS PRIEST вернулись после небольшой паузы, связанной с болезнью Rob'a Halford'a, к юбилейному туру и отыграли в Halifax, NS, Scotiabank Centre, — видео доступно ниже.







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