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Judas Priest

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14 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я удивлен, что жив»

11 окт 2021 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

9 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о сет-листе юбилейного тура

8 окт 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST выписали из больницы

7 окт 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне повезло, что я остался жив»

7 окт 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о юбилейном бокс-сете

1 окт 2021 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о нереализованном материале с S/A/W

30 сен 2021 : 		 Гитариста JUDAS PRIEST оперировали десять часов

30 сен 2021 : 		 Гитаристу JUDAS PRIEST провели серьёзную операцию

29 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Новый альбом будет к 2023 году»

28 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST попал в больницу

28 сен 2021 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

27 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о новом туре

25 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Да не хочу я слушать Ripper'a!»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

19 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мы — часть музыкальной культуры Америки»

18 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Glenn с нами!»

17 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об исполнении "Rocka Rolla"

15 сен 2021 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Будущее группы выглядит очень радужно!»

13 сен 2021 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о турах в пандемию

10 сен 2021 : 		 JUDAS PRIEST открыли американский тур

8 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «У нас материала на два альбома»

6 сен 2021 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все приняли дозу»

5 сен 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Ждите от нас новых декораций!»

30 авг 2021 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST — о Джои Джордисоне: «Он был феноменальным»
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|||| сегодня

Гитарист JUDAS PRIEST: «Я удивлен, что жив»



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Richie Faulkner, находящийся дома и восстанавливающийся после операции, поговорил доктором и прессой:

«У меня появилось легкое головокружение. Оно не проходило. Я никогда раньше не вырубался. Я никогда не терял сознание до этого, но у меня появилось ощущение, будто через минуту потеряю сознание.

К счастью, это было примерно на половине песни. И ее надо было закончить. Если бы я знал, насколько это важно, может быть, я бы ушел немного быстрее. Но в этом вся и суть — я сам такой и понятия не имел, что это такое».

JUDAS PRIEST, которые должны были играть 50 минут, были в середине исполнения "Painkiller", заключительной песни сета.

«К счастью, это был короткий сет и мы бы все равно ушли со сцены. В противном случае, я не знаю, покинул бы я ее или нет»

Он заметил, что почувствовал резкую боль, когда сходил со сцены:

«Тогда-то все и взорвалось. Чем больше я читаю об этом, тем больше удивляюсь тому, что я вообще добрался до больницы. Время, когда я почувствовал боль, когда я оказался в больнице и когда мы проводили операцию, было довольно большим. Чем больше я читаю об этом, тем невероятнее — прошло столько времени — я не понимаю, как я все еще здесь».

Он в очередной раз призвал поклонников учиться на его опыте и внимательно следить за здоровьем своего сердца.

«Послушайте, мне 41 год и у меня нет истории болезни. С вами может быть то же самое. Идите и проверьтесь. Займитесь этим, если есть что-нибудь подобное. Если нет, отлично. Послушайте меня: просто пойдите и проверьтесь!»

JUDAS PRIEST's RICHIE FAULKNER Thanks His Cardiothoracic Surgeon For Saving His Life: 'I Don't Know How I'm Still Around Today'





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