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Гитарист JUDAS PRIEST : «Я удивлен, что жив»



Richie Faulkner, находящийся дома и восстанавливающийся после операции, поговорил доктором и прессой:



«У меня появилось легкое головокружение. Оно не проходило. Я никогда раньше не вырубался. Я никогда не терял сознание до этого, но у меня появилось ощущение, будто через минуту потеряю сознание.



К счастью, это было примерно на половине песни. И ее надо было закончить. Если бы я знал, насколько это важно, может быть, я бы ушел немного быстрее. Но в этом вся и суть — я сам такой и понятия не имел, что это такое».



JUDAS PRIEST, которые должны были играть 50 минут, были в середине исполнения "Painkiller", заключительной песни сета.



«К счастью, это был короткий сет и мы бы все равно ушли со сцены. В противном случае, я не знаю, покинул бы я ее или нет»



Он заметил, что почувствовал резкую боль, когда сходил со сцены:



«Тогда-то все и взорвалось. Чем больше я читаю об этом, тем больше удивляюсь тому, что я вообще добрался до больницы. Время, когда я почувствовал боль, когда я оказался в больнице и когда мы проводили операцию, было довольно большим. Чем больше я читаю об этом, тем невероятнее — прошло столько времени — я не понимаю, как я все еще здесь».



Он в очередной раз призвал поклонников учиться на его опыте и внимательно следить за здоровьем своего сердца.



«Послушайте, мне 41 год и у меня нет истории болезни. С вами может быть то же самое. Идите и проверьтесь. Займитесь этим, если есть что-нибудь подобное. Если нет, отлично. Послушайте меня: просто пойдите и проверьтесь!»







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