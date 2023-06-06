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Judas Priest

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|||| 6 июн 2023

Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога



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Richie Faulkner в рамках программы "The Rock Show With Johnnie Walker" выбрал Джими Хендрикса в качестве своего рок-бога:

«Я до сих пор помню, как и большинство из нас, когда впервые услышал звуковую психоделию, вырвавшуюся из борозд на виниле. Мой отец тоже был большим поклонником и передавал эстафету своему маленькому сыну.

Просмотр выступления Джими на Monterey Pop Festival на VHS также был совершенно неземным опытом. Когда Джими вышел из полумрака под кавер-версию песни Howlin' Wolf "Killing Floor", с розовым боа из перьев, накинутым на шею, и чёрным Stratocaster, направленным вперед, молодой парень из Лондона был сражён наповал.

Джими никогда не казался наглым или громким человеком и позволял своей музыке говорить за себя.

Как гитарист я всегда обращаюсь к Джими за советом и вдохновением, если теряюсь при написании песни или не могу найти нужные ноты. Он всегда возвращает меня к сути того, почему я вдохновился стать гитаристом в первую очередь.

Джими — мой рок-бог, он и по сей день вдохновляет миллионы».




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6 июн 2023
Warcraft
и где-то в Израиле под руцки вверхыч плачет томатный жухич.
7 июн 2023
V
Vodyanoy38
Warcraft, плачет? Сидит на диване, угарает с жухлых музыкантов типа этого, и еще деньги за это получает. Мухтейнам остаётся только мечтать о таком.

просмотров: 226

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