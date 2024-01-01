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Вокалист JUDAS PRIEST о новом туре



Незадолго до старта тура в поддержку нового альбома JUDAS PRIEST Rob Halford обсудил, чего поклонники могут ожидать от новой постановки:



«С самого первого дня я всегда считал, что нужно очень стараться, чтобы у фанатов остались визуальные воспоминания о шоу. ", Это может быть что-то простое, например, выезд на мотоцикле на сцену, что не так-то просто [и] то, как выглядят световые декорации, как создаются декорации, видеоэкраны, которые вы используете для усиления определенных песен в визуальной текстуре. Все это — часть мира, который PRIEST создавали с тех пор, как я себя помню. Так что у нас есть новые декорации, которые определяют все мантры о том, что такое непобедимый щит. Я контролирую все, потому что очень люблю эту группу и хочу дать нашим фанатам самое лучшее шоу.



Не начинайте с сет-листа. В каждом альбоме есть что-то сильное. Мы провели что-то вроде тура " heavy metal hits", посвященного 50-летию группы. Так что мы пытаемся, опять же, представить "Invincible Shield", но сбалансировать его некоторыми редкими композициями, которые мы, возможно, ранее никогда не исполняли. Вы должны быть сосредоточены на том, чтобы за то время, что вы находитесь на сцене, дать максимально широкий набор развлекательных, захватывающих, запоминающихся песен, которые вы можете исполнить».







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