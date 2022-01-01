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Judas Priest

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12 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

2 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли европейский тур

30 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Никогда не знаешь заранее, что войдёт в альбом»

20 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, как мотоцикл стал элементом шоу

16 май 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING будет присутствовать на введении в ЗСРНР

13 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о том, какую бы песню он хотел сыграть на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

12 май 2022 : 		 ROB HALFORD — о вводе в ЗСРНР: «Это важное событие не только для JUDAS PRIEST, но и для всего хэви-металла»

11 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Может быть, история с ЗСРНР вернёт K. K. DOWNING'а в JUDAS PRIEST»

10 май 2022 : 		 ROB HALFORD готов выступить с K. K. DOWNING'ом на церемонии введения в ЗСРНР

8 май 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что миссия JUDAS PRIEST выполнена

7 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла

4 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»

4 май 2022 : 		 JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР

4 май 2022 : 		 TONY HARNELL заявил, что мог стать вокалистом JUDAS PRIEST

15 апр 2022 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последнее шоу в Северной Америке

14 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом в стадии демо»

11 апр 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 апр 2022 : 		 ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST

2 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST был готов к выступлениям в формате квартета

1 апр 2022 : 		 RICHIE FAULKNER заявил, что барабанные партии для нового альбома JUDAS PRIEST уже готовы

30 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о ЗСРнР

27 мар 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему

25 мар 2022 : 		 GLENN TIPTON заявил, что K. K. DOWNING не просил JUDAS PRIEST о воссоединении

24 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о туре с IRON MAIDEN

23 мар 2022 : 		 Комиксы от JUDAS PRIEST летом

23 мар 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST — о решении вернуть две гитары в гастрольный состав
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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось восьмого июня в Jäähalli, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. One Shot At Glory
02. Lightning Strike
03. You've Got Another Thing Comin'
04. Freewheel Burning
05. Turbo Lover
06. Hell Patrol
07. The Sentinel
08. A Touch Of Evil
09. Rocka Rolla
10. Victim Of Changes
11. Desert Plains
12. Blood Red Skies
13. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
14. Diamonds & Rust (Joan Baez cover)
15. Painkiller

Encore:

16. The Hellion / Electric Eye
17. Hell Bent For Leather
18. Breaking The Law
19. Living After Midnight




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