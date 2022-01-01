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*Новое видео METALLICA 81
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 39
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Judas Priest

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3 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире

2 дек 2022 : 		 Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»

30 ноя 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING

29 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING

25 ноя 2022 : 		 LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

23 ноя 2022 : 		 Andy Sneap о работе с вокалистом JUDAS PRIEST

21 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD — о RICHIE FAULKNER'e: «Он просто чудо»

20 ноя 2022 : 		 IAN HILL — о совместном гипотетическом туре IRON MAIDEN и JUDAS Priest

19 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о «прогрессивности» нового альбома

18 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о магии выступлений с K. K.

14 ноя 2022 : 		 Менеджер JUDAS PRIEST — о том, почему RICHIE FAULKNER не попал в ЗСРНР

11 ноя 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с гитаристами JUDAS PRIEST

8 ноя 2022 : 		 JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР

31 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST сожалеет, что не все члены попадут в ЗСРНР

28 окт 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом близко»

25 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о том, какие слова ассоциируются с предстоящим альбомом JUDAS PRIEST

23 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Ой, что может быть, если KK выйдет с нами...»

22 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщиками

19 окт 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Не представляю, чего ожидать от ЗСРнР»

19 окт 2022 : 		 K.K. DOWNING подтвердил своё участие в церемонии введения JUDAS PRIEST в ЗСРНР

17 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS заявил, что у него был талант для участия в JUDAS PRIEST

16 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST считает ироничным, что его называют клоном K. K. DOWNING'а

14 окт 2022 : 		 JUDAS PRIEST исполнили "Genocide"

14 окт 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о смерти королевы
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JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире



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JUDAS PRIEST были удостоены специальной награды за то, что за 50-летнюю карьеру продали более 50 миллионов копий своих записей.




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