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K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки



K.K. Downing рассказал, что он готов начать заниматься музыкой снова. В новом интервью для eonmusic бывший гитарист Judas Priest сказал, что всё «готово к работе» для возвращения к музыке.



Downing, который был членом Judas Priest с момента образования группы и до 2011 года, по большей части не проявлял активность с тех пор как расстался с коллективом. В интервью он сказал, что несколько раз обсуждал идею создания супергруппы:



«Было довольно много [предложений], и я до сих пор обсуждаю это с некоторыми людьми. Многие думают: "О да, это было бы здорово; я из этой группы, мой хороший друг из этой известной группы, и если мы получим K. K."… Мы говорим о создании супергруппы, что в наши дни не работает».



Он уточнил, почему его не интересует идея супергруппы:



«У тебя четыре или пять парней из разных групп — какие песни ты собираешься играть? Каков имидж группы? Нет реальных достижений; у тебя есть немного от этой группы, этой группы и другой группы, но в совокупности это не имеет смысла».



Не раскрывая имён, Downing сказал, что всё ещё продолжаются переговоры о его участии в таком проекте:



«Я до сих пор обсуждаю это кое с кем. Я уже отказался от этого, и им придётся иметь с этим дело. Это так сложно. Я занимался этим долгое время с одной группой, и сейчас я слишком опытен, чтобы: 1) хотеть начать заново 2) быть в гибридной группе.



На самом деле для меня это не вариант, поэтому мне приходится действовать очень осторожно. Некоторые из этих парней думают, что мы могли бы сделать отличное звучание вместе — и я уверен, что мы это сделаем — но нужно подумать. Людей много, они в разных странах. Когда я, Ian и Rob собрались вместе, все были из одного района. Даже Glenn был из Хейлсовена, который находится примерно в семи милях от того места, где я родился, и Glenn жил дальше всех. Так было в те дни. Сейчас кто-то в Нэшвилле, кто-то в Германии, так что всё это действительно сложно!»



Однако он признался, что снова думает о музыке:



«Я недавно занялся своей музыкальной комнатой, и всё готово к работе».



По поводу нежелания заниматься музыкой до текущего момента:



«Я немного привередливый. Если бы я играл с другим гитаристом, я бы хотел сыграть с кем-то, кто действительно довольно хорош в музыкальном плане».









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