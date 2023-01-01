сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне выпал второй шанс»



Richie Faulkner в недавнем интервью рассказал о своем здоровье:



«Здоровье отличное. В августе прошлого года мне пришлось снова лечь на операцию, чтобы меня вскрыли, и устранили пару проблем. Но с тех пор я в порядке, правда. Некоторые люди говорили - например, моя вторая половина... Я слег в сентябре [2021 года], по-моему, это было в сентябре, а в марте [2022 года] я снова отправился в бой. Я снова лег под нож в августе [2022 года], у нас было два месяца перерыва, и я снова вернулся к работе. Некоторые люди могут сказать, что это слишком быстро. Но гастроли и запись альбома - мы писали альбом PRIEST и альбом ELEGANT WEAPONS — и все, что связано с интервью, иллюстрациями, фотографиями, видеосъемками и прочим, все, что связано с этим, помогает мне сконцентрироваться. Никогда не знаешь, что ждет тебя за горизонтом, так что если тебе есть что сказать и что сделать, делай это. Потому что в моем случае все могло закончиться в тот день. Так что у меня появился еще один шанс. Поэтому все эти моменты служат фокусом и мотивацией для того, чтобы довести дело до конца, сделать его как можно лучше и двигаться дальше».







+2 -0



просмотров: 415

