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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 14
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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Judas Priest

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3 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне выпал второй шанс»

27 мар 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме: «Песни почти готовы»

2 мар 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об ANDY SNEAP'е: «Фанаты его любят»

28 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый материал просто огонь!»

5 фев 2023 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY

27 янв 2023 : 		 ROB HALFORD поделился впечатлениями от выступления JUDAS PRIEST в ЗСРНР: «Это был просто крутейший момент для JUDAS PRIEST и грандиозный момент для всего рок-н-ролла»

26 янв 2023 : 		 ROB HALFORD заявил, что новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2024 году

18 янв 2023 : 		 Как вводили JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST

29 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER назвал любимую песню JUDAS PRIEST для исполнения вживую

28 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST, заменивший K. K. DOWNING'a: «Я был готов к этому вызову»

26 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST рад, что Дэйва Холланда ввели в Зал славы рок-н-ролла

26 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе

19 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST поддержали Аргентину

16 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST в 4K

14 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»

11 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST

10 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST

6 дек 2022 : 		 Бывший барабанщик JUDAS PRIEST — о введении в Зал славы рок-н-ролла: «Это было знаменательное событие»

6 дек 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о вдохновении

3 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST продали 50 миллионов пластинок в мире

2 дек 2022 : 		 Бас-гистарист JUDAS PRIEST: «Меньше всего мы хотели быть ещё одной блюзовой группой»

30 ноя 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST о встрече с K.K. DOWNING

29 ноя 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об ощущениях от выступления с K.K. DOWNING

25 ноя 2022 : 		 LES BINKS выступил с трибьют-группой JUDAS PRIEST
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Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне выпал второй шанс»



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Richie Faulkner в недавнем интервью рассказал о своем здоровье:

«Здоровье отличное. В августе прошлого года мне пришлось снова лечь на операцию, чтобы меня вскрыли, и устранили пару проблем. Но с тех пор я в порядке, правда. Некоторые люди говорили - например, моя вторая половина... Я слег в сентябре [2021 года], по-моему, это было в сентябре, а в марте [2022 года] я снова отправился в бой. Я снова лег под нож в августе [2022 года], у нас было два месяца перерыва, и я снова вернулся к работе. Некоторые люди могут сказать, что это слишком быстро. Но гастроли и запись альбома - мы писали альбом PRIEST и альбом ELEGANT WEAPONS — и все, что связано с интервью, иллюстрациями, фотографиями, видеосъемками и прочим, все, что связано с этим, помогает мне сконцентрироваться. Никогда не знаешь, что ждет тебя за горизонтом, так что если тебе есть что сказать и что сделать, делай это. Потому что в моем случае все могло закончиться в тот день. Так что у меня появился еще один шанс. Поэтому все эти моменты служат фокусом и мотивацией для того, чтобы довести дело до конца, сделать его как можно лучше и двигаться дальше».




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