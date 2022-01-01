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Видео с выступления JUDAS PRIEST



Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось десятого марта в Moda Center, Portland, Oregon, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. One Shot At Glory



02. Lightning Strike



03. You've Got Another Thing Comin'



04. Freewheel Burning



05. Turbo Lover



06. Hell Patrol



07. The Sentinel



08. A Touch Of Evil



09. Rocka Rolla



10. Victim Of Changes



11. Desert Plains



12. Blood Red Skies



13. Invader



14. Painkiller



Encore:



15. The Hellion / Electric Eye



16. Hell Bent For Leather



17. Breaking The Law



18. Living After Midnight











































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