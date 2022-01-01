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Judas Priest

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6 мар 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур

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1 мар 2022 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

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17 фев 2022 : 		 JUDAS PRIEST не ожидали, что у фанатов так полыхнёт из-за новости о туре в урезанном составе

16 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST об операции

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15 фев 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST планирует выпустить сольный альбом

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10 фев 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления JUDAS PRIEST

9 фев 2022 : 		 Для вокалиста JUDAS PRIEST не проблема ввести и бывшего

4 фев 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST сдал назад

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3 фев 2022 : 		 Лидер SAXON: «Может, JUDAS PRIEST были пьяны?»

1 фев 2022 : 		 Rob Halford — о первом концерте JUDAS PRIEST, который он увидел

27 янв 2022 : 		 K. K. DOWNING рассказал, как он придумал идею с двумя гитаристами в JUDAS PRIEST

26 янв 2022 : 		 Вокалист SAXON — о решении JUDAS PRIEST выступать квартетом

17 янв 2022 : 		 JUDAS PRIEST передумали?
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Видео с выступления JUDAS PRIEST



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Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось десятого марта в Moda Center, Portland, Oregon, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. One Shot At Glory

02. Lightning Strike

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Freewheel Burning

05. Turbo Lover

06. Hell Patrol

07. The Sentinel

08. A Touch Of Evil

09. Rocka Rolla

10. Victim Of Changes

11. Desert Plains

12. Blood Red Skies

13. Invader

14. Painkiller

Encore:

15. The Hellion / Electric Eye

16. Hell Bent For Leather

17. Breaking The Law

18. Living After Midnight

Watch JUDAS PRIEST Perform In Portland During Rescheduled '50 Heavy Metal Years' North American Tour




















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КомментарииСкрыть/показать 1 )
13 мар 2022, 16:08
А к чему тут Керри Кинг который на фото?


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