18 ноя 2021



Вокалист JUDAS PRIEST — о состоянии здоровья гитариста



Rob Halford поделился информацией о том, как дела у Richie Faulkner'a:



«У него всё замечательно. Недавно он снова был у своих врачей, которые провели эту чудо-операцию, и они просто в восторге от того, как он восстанавливается и как у него всё заживает.



Это был невероятный вечер. У нас было фантастическое шоу на фестивале Louder Than Life в Кентукки. И шоу шло великолепно. Потом мы спустились со сцены. "Где Richie?" О нём хлопочут парамедики. Что-то случилось. Не буду вдаваться в слишком долгие подробности, менее чем через час он перенёс почти 11-часовую операцию на сердце.



Я скажу вам, что в этом есть какое-то чудо. Господь вмешался, потому что всё дело во времени. Он был едва в 10 минутах езды от одного из величайших кардиохирургов в мире — команда, великолепная команда людей — так что они быстро оказались в больнице.



Когда я с ним разговаривал, он уже снимал сценическую одежду и одевался, чтобы ехать в больницу, а в это время у него произошёл разрыв аорты, его грудь наполнилась кровью. Но его врач сказал, что он был на адреналине — а такое случается в спорте; парни играют со сломанным чем угодно; твой адреналин толкает тебя вперёд. Так что он попал в больницу, а затем эта невероятная команда хирургов мечты спасла ему жизнь. Это абсолютное чудо.



Потому что вы знаете, каково это. С парнями — я полагаю, со всеми, в определённой степени — но с парнями чаще: "О, я буду всё..." Потому что мы собирались отправиться в Денвер той ночью — мы собирались сесть на самолёт и полететь в Денвер. Он мог сказать: "Давайте разберёмся с этим, когда прилетим в Денвер". Что бы произошло, если бы он сделал этот шаг. Но он последовал совету.



Всегда слушайте профессионалов, особенно сейчас. Слушайте их — это очень ценно, слушайте экспертов, потому что они знают оптимальные варианты решения проблемы.



Так что спасибо вам. У него всё хорошо, у него всё хорошо. Насчёт всех концертов, которые нам пришлось перенести, обсуждение идёт в настоящий момент, так что уже скоро мы объявим новые даты выступлений.



Мы благодарим наших поклонников за то, что они были так терпеливы к нам. Все поддерживают Richie по всему миру — было много молитв и слов поддержки этому парню — и всё сложилось замечательно!»







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