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Вокалист JUDAS PRIEST о том, чтобы он хотел представить со сцены



В рамках недавнего разговора с вокалистом JUDAS PRIEST, у Rob'a спросили, какую есть ли песни, которые группы никогда не играли на концертах и что он хотел бы исполнить со сцены:



«О да, есть такие. Я всегда хотел сыграть одноименный трек с 'Rocka Rolla'. Это песня Glenn'a, отличная тема, не так ли? И я не вижу никаких причин, почему я не мог бы это сделать.



Есть и кое что еще, но разглашать не буду, потому что не хочу портить сюрприз. Мы планируем юбилейный тур и готовим кое-что особенное. Так что мы совершенно точно глубоко погрузимся в историю PRIEST и извлечем на божий свет такие песни, которые никогда не звучали со сцены!»













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