Видео полного выступления JUDAS PRIEST 1990 года



Видео полного выступления JUDAS PRIEST, состоявшегося 14 декабря 1990 года на Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ, доступно для просмотра ниже:



"Hell Bent for Leather"

"Grinder"

"The Hellion / Electric Eye"

"All Guns Blazing"

"The Sentinel"

"Metal Gods"

"Night Crawler"

"The Ripper"

"Beyond The Realms Of Death"

"Riding On The Wind"

- drum solo -

"A Touch of Evil"

"Victim Of Changes"

"Painkiller"

"The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)" (Fleetwood Mac)



Encore:

"Breaking The Law"

"Living After Midnight"

"You've Got Another Thing Comin'"







