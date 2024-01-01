Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 62
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 17
*KERRY KING: «Разногласия привели к развалу SLAYER» 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
*JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEP... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 62
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



7 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST 1990 года

6 фев 2024 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Надо быть очень острожным вырезая и вставляя»

5 фев 2024 : 		 SCOTT TRAVIS исполнил JUDAS PRIEST и AC/DC

2 фев 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

27 янв 2024 : 		 GLENN TIPTON работал над новым альбомом JUDAS PRIEST

20 янв 2024 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST заявил, что на новом альбоме не будет баллад

19 янв 2024 : 		 Новая песня JUDAS PRIEST

9 янв 2024 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

9 янв 2024 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST отпраздновал 40-летие альбома "Defenders Of The Faith"

26 дек 2023 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST отыграл с трибьют-группой AC/DC

20 дек 2023 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы

17 дек 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о магии живых концертов

7 дек 2023 : 		 Трек-лист нового альбома JUDAS PRIEST

29 ноя 2023 : 		 Новое видео JUDAS PRIEST

17 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

14 ноя 2023 : 		 Тизер нового трека JUDAS PRIEST

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от JUDAS PRIEST

11 окт 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Два года назад я почти умер»

9 окт 2023 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

9 окт 2023 : 		 Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью

4 окт 2023 : 		 Басист JUDAS PRIEST о тяжёлой музыке: «У этого направления есть хорошее будущее»

2 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о песне JUDAS PRIEST, которую он исполняет с KK'S PRIEST

24 сен 2023 : 		 K. K. DOWNING: «Почему бы JUDAS PRIEST не сыграть в моём клубе?»

22 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller"

21 сен 2023 : 		 Бывший из JUDAS PRIEST о выступлении в ЗСРНР: «Я очень рад, что в конце концов принял решение выйти на сцену»

19 сен 2023 : 		 JUDAS PRIEST должны отыграть концерт со всеми бывшими!
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления JUDAS PRIEST 1990 года



zoom
Видео полного выступления JUDAS PRIEST, состоявшегося 14 декабря 1990 года на Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ, доступно для просмотра ниже:

"Hell Bent for Leather"
"Grinder"
"The Hellion / Electric Eye"
"All Guns Blazing"
"The Sentinel"
"Metal Gods"
"Night Crawler"
"The Ripper"
"Beyond The Realms Of Death"
"Riding On The Wind"
- drum solo - 
"A Touch of Evil"
"Victim Of Changes"
"Painkiller"
"The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)" (Fleetwood Mac)

Encore:
"Breaking The Law"
"Living After Midnight"
"You've Got Another Thing Comin'"

JUDAS PRIEST - Fan-Filmed Video Of Entire 1990 Brendan Byrne Arena Show In East Rutherford, NJ Surfaces On YouTube




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 367

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом