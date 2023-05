сегодня



RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST



В новом интервью Никласу Мюллеру-Хансену из шведского издания RockSverige Richie Faulkner'a, который присоединился к JUDAS PRIEST в 2011 году в качестве замены К. К. Downing'a, попросили назвать свой любимый альбом группы, на котором он не играл, на что он ответил:



«Мой любимый альбом JUDAS PRIEST — "Defenders Of The Faith" (1984). Мы говорили о том, как по-разному всё воспринимаем. При его прослушивании я словно переносился в другое место. "The Sentinel" переносила меня в другое измерение. Я мог почти видеть некоторые из этих песен и истории, которые они рассказывали. Мне нравятся эти впечатления, и я получил их от "Somewhere In Time" (1986) IRON MAIDEN, "Master Of Puppets" (1986) METALLICA.



Для меня таким альбомом всегда был "Defenders Of The Faith". У меня иные отношения с песнями на альбомах, которые я создавал вместе с группой».



На вопрос, задумывается ли он когда-нибудь: «Чёрт, да я же в JUDAS PRIEST», он ответил:



«Конечно. Каждый день. Это были судьбоносная возможность и отличный опыт, и одна из причин, по которой мы с вами сегодня разговариваем, это моя история с JUDAS PRIEST. Я должен поблагодарить их за всё. Я должен поблагодарить их за возможность играть с ними и за все уроки, которые я получил за эти годы. Это был меняющий жизнь опыт и невероятная возможность. Это сделало меня тем гитаристом, которым я являюсь сегодня, и я благодарю их за это, а также поклонников, которые поверили в них и в меня, когда я пришёл в группу. Поклонники со всего мира были невероятно гостеприимны. Каждый день я просыпаюсь и вижу, что это результат той возможности, которую они мне предоставили, и я буду благодарным за это до конца своих дней».







