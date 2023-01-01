Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*THE AGONIST всё 16
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA 12
*DEE SNIDER: «Для меня было честью принять приглашение на гей... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SUM 41 всё 57
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 50
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



15 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST

11 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Производство винила влияет на дату выхода нового альбома»

10 май 2023 : 		 RICHIE FAULKNER — о реакции поклонников JUDAS PRIEST на его появление в группе

5 май 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о выступлении с K. K. DOWNING'ом: «Было здорово играть с ним»

4 май 2023 : 		 Как поменялся образ жизни гитариста JUDAS PRIEST

26 апр 2023 : 		 REACH MUSIC PUBLISHING получили права на первые альбомы JUDAS PRIEST

19 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST не знает, когда выйдет новая пластинка

5 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Rob звучит просто фантастически!»

3 апр 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне выпал второй шанс»

27 мар 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о новом альбоме: «Песни почти готовы»

2 мар 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — об ANDY SNEAP'е: «Фанаты его любят»

28 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый материал просто огонь!»

5 фев 2023 : 		 JUDAS PRIEST рассматривают варианты после сообщения OZZY

27 янв 2023 : 		 ROB HALFORD поделился впечатлениями от выступления JUDAS PRIEST в ЗСРНР: «Это был просто крутейший момент для JUDAS PRIEST и грандиозный момент для всего рок-н-ролла»

26 янв 2023 : 		 ROB HALFORD заявил, что новый альбом JUDAS PRIEST выйдет в 2024 году

18 янв 2023 : 		 Как вводили JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST

29 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER назвал любимую песню JUDAS PRIEST для исполнения вживую

28 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST, заменивший K. K. DOWNING'a: «Я был готов к этому вызову»

26 дек 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST рад, что Дэйва Холланда ввели в Зал славы рок-н-ролла

26 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING — о заменившем его в JUDAS PRIEST гитаристе

19 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST поддержали Аргентину

16 дек 2022 : 		 JUDAS PRIEST в 4K

14 дек 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы сейчас в хорошей форме»

11 дек 2022 : 		 K.K. DOWNING немного нервничал перед выступлением JUDAS PRIEST

10 дек 2022 : 		 RICHIE FAULKNER — о том, что значит быть участником JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

RICHIE FAULKNER — о любимом альбоме JUDAS PRIEST



zoom
В новом интервью Никласу Мюллеру-Хансену из шведского издания RockSverige Richie Faulkner'a, который присоединился к JUDAS PRIEST в 2011 году в качестве замены К. К. Downing'a, попросили назвать свой любимый альбом группы, на котором он не играл, на что он ответил:

«Мой любимый альбом JUDAS PRIEST — "Defenders Of The Faith" (1984). Мы говорили о том, как по-разному всё воспринимаем. При его прослушивании я словно переносился в другое место. "The Sentinel" переносила меня в другое измерение. Я мог почти видеть некоторые из этих песен и истории, которые они рассказывали. Мне нравятся эти впечатления, и я получил их от "Somewhere In Time" (1986) IRON MAIDEN, "Master Of Puppets" (1986) METALLICA.

Для меня таким альбомом всегда был "Defenders Of The Faith". У меня иные отношения с песнями на альбомах, которые я создавал вместе с группой».

На вопрос, задумывается ли он когда-нибудь: «Чёрт, да я же в JUDAS PRIEST», он ответил:

«Конечно. Каждый день. Это были судьбоносная возможность и отличный опыт, и одна из причин, по которой мы с вами сегодня разговариваем, это моя история с JUDAS PRIEST. Я должен поблагодарить их за всё. Я должен поблагодарить их за возможность играть с ними и за все уроки, которые я получил за эти годы. Это был меняющий жизнь опыт и невероятная возможность. Это сделало меня тем гитаристом, которым я являюсь сегодня, и я благодарю их за это, а также поклонников, которые поверили в них и в меня, когда я пришёл в группу. Поклонники со всего мира были невероятно гостеприимны. Каждый день я просыпаюсь и вижу, что это результат той возможности, которую они мне предоставили, и я буду благодарным за это до конца своих дней».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 435

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом