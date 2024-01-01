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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 37
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 22
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*Новая песня SIX FEET UNDER 15
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Judas Priest

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|||| 18 мар 2024

JUDAS PRIEST добавили новые песни



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В рамках выступления 15 марта в Дублине, JUDAS PRIEST исполнили еще несколько песен в сет-лист — так впервые была исполнена "Sword Of Damocles" из пластинки 2014 года "Redeemer Of Souls" и "Crown Of Horns" из нового релиза "Invincible Shield". Впервые в 2019 группа сыграла Sinner и впервые с 2009 была сыграна "You Don't Have To Be Old To Be Wise":

01. Panic Attack
02. You've Got Another Thing Comin'
03. Breaking The Law
04. Rapid Fire
05. Sword Of Damocles (live debut)
06. Love Bites
07. Saints In Hell
08. Crown Of Horns (live debut)
09. Turbo Lover
10. Invincible Shield
11. Sinner (first time since 2019)
12. You Don't Have To Be Old To Be Wise (first time since 2009)
13. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
14. Painkiller

Encore:

15. The Hellion / Electric Eye
16. Hell Bent For Leather
17. Living After Midnight




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