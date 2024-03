18 мар 2024



JUDAS PRIEST добавили новые песни



В рамках выступления 15 марта в Дублине, JUDAS PRIEST исполнили еще несколько песен в сет-лист — так впервые была исполнена "Sword Of Damocles" из пластинки 2014 года "Redeemer Of Souls" и "Crown Of Horns" из нового релиза "Invincible Shield". Впервые в 2019 группа сыграла Sinner и впервые с 2009 была сыграна "You Don't Have To Be Old To Be Wise":



01. Panic Attack

02. You've Got Another Thing Comin'

03. Breaking The Law

04. Rapid Fire

05. Sword Of Damocles (live debut)

06. Love Bites

07. Saints In Hell

08. Crown Of Horns (live debut)

09. Turbo Lover

10. Invincible Shield

11. Sinner (first time since 2019)

12. You Don't Have To Be Old To Be Wise (first time since 2009)

13. The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

14. Painkiller



Encore:



15. The Hellion / Electric Eye

16. Hell Bent For Leather

17. Living After Midnight







