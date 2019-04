сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре



Rob Halford в недавнем разговоре коснулся темы того, какие редкие песни могут попасть в сет-лист JUDAS PRIEST в рамках американского турне, которое стартует 3 мая в Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Голливуд, штат Флорида, и завершится 29 июня в The Joint at Hard Rock Hotel, Лас-Вегас, штат Невада. Специальными гостями программы станут URIAH HEEP.



«Когда PRIEST впервые приехали в штаты в конце 1970-х, мы играли просто повсюду — мы месяцами ездили, ездили, ездили. Мы играли в каждом баре, в каждом клубе. Везде, где только могли воткнуть усилок, мы играли. Так что сейчас, когда тур PRIEST стал куда масштабнее, всё разделилось на три части — как раз сейчас стартует его третья часть, и мы надеемся увидеть всех наших любимых металл-маньяков. Так что сейчас мы основательно прокатимся по Америке.



Это будет наш последний сегмент тура по Америке в этом году и третья часть тура "Firepower" в США. Мы сейчас всё смиксуем. Если вы видели нас, когда мы в последний раз приезжали в Сент-Луис, то сейчас мы привезём другое шоу. У нас другое оформление, другие костюмы, свет и, что наиболее важно, — музыка. Мы сыграем по-настоящему прекрасную классику, которую либо не играли никогда, либо играли всё это очень и очень давно. Так что должно быть очень круто и интересно».



На вопрос о том, какие же из редких треков фанаты смогут услышать в рамках весеннего тура, Rob ответил:



«Мы, пожалуй, остановились на двенадцати или, может быть, пятнадцати треках, которые репетируем... Сейчас мы играем "Killing Machine", она перекочевала в наш концертный сет. Ребята постоянно джемуют, я был в своей гримёрке и подумал: "Опа, а что это они делают? Это что, "Killing Machine"?" Я же не слышал её лет тридцать. Я пришёл, и да — это действительно была "Killing Machine". Звучало всё хорошо, так чего бы не попробовать? И мы сыграли её на одном концерте, и фанатам очень понравилось. Так что я уверен, что мы включим её в сет-лист, когда будем играть в Сент-Луисе ещё раз».



Среди других песен, которые могут попасть в концертную программу, Rob упомянул "Out In The Cold" ("Turbo"), "Rapid Fire" ("British Steel"), "The Sentinel" ("Defenders Of The Faith") и "(Take These) Chains" ("Screaming For Vengeance").



Ранее гитарист группы, Richie Faulkner, в разговоре с радиостанцией Rock 100.5 упомянул, что фанатов ждут сюрпризы в сет-листе, и добавил, что это «могут быть песни, которые они не слышали очень давно или вообще никогда не слышали на концертах»:



«Просто классно наблюдать лица людей, когда ты неожиданно начинаешь играть что-то совсем новое или наоборот — хорошо забытое старое».















