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Judas Priest

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10 апр 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре

9 апр 2019 : 		 JUDAS PRIEST примут участие в туре OZZY OSBOURNE в 2020 году

3 апр 2019 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о К.К. DOWNING'е: «Слишком много сообщений в интернете и мало общения друг с другом»

26 мар 2019 : 		 Видео с репетиции JUDAS PRIEST

20 мар 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST K. K. Downing: «Если бы у них был выбор, Rob, Ian и Scott задумались бы о том, чтобы вернуть меня в группу»

14 мар 2019 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Новый альбом не за горами!»

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «В физическом и техническом плане Tim "Ripper" Owens был лучше, чем Rob Halford, потому что Tim всегда попадал в ноты»

9 фев 2019 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST о заменившем его музыканте

28 янв 2019 : 		 JUDAS PRIEST впервые с 1978 года сыграли "Killing Machine"

18 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING считает, что участники JUDAS PRIEST играют без души

17 янв 2019 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Нынешний вокалист JUDAS PRIEST давно так хорошо не пел»

15 янв 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «K. K. DOWNING режет правду-матку!»

14 янв 2019 : 		 K.K. DOWNING готов к созданию новой музыки

14 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST продал историческую гитару

13 дек 2018 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о возможном введении в Зал славы рок-н-ролла

10 дек 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл»

6 дек 2018 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 ноя 2018 : 		 Басист JUDAS PRIEST не согласен с утверждением, что рок умер

27 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я никогда особо не ладил с GLENN'ом TIPTON'ом»

27 сен 2018 : 		 JUDAS PRIEST впервые приедут в ЮАР

26 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING сказал, что SCOTT TRAVIS был единственным, кто с ним общался из JUDAS PRIEST

25 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING: «Я могу играть "Sinner" лучше нынешнего гитариста JUDAS PRIEST»

13 сен 2018 : 		 K.K. DOWNING о возвращении в JUDAS PRIEST: «Я ждал звонка»

5 сен 2018 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да, отношения уже не очень»

31 авг 2018 : 		 JUDAS PRIEST исполнили 'Delivering The Goods' впервые с 1980
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Вокалист JUDAS PRIEST о необычных треках в новом туре



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Rob Halford в недавнем разговоре коснулся темы того, какие редкие песни могут попасть в сет-лист JUDAS PRIEST в рамках американского турне, которое стартует 3 мая в Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Голливуд, штат Флорида, и завершится 29 июня в The Joint at Hard Rock Hotel, Лас-Вегас, штат Невада. Специальными гостями программы станут URIAH HEEP.

«Когда PRIEST впервые приехали в штаты в конце 1970-х, мы играли просто повсюду — мы месяцами ездили, ездили, ездили. Мы играли в каждом баре, в каждом клубе. Везде, где только могли воткнуть усилок, мы играли. Так что сейчас, когда тур PRIEST стал куда масштабнее, всё разделилось на три части — как раз сейчас стартует его третья часть, и мы надеемся увидеть всех наших любимых металл-маньяков. Так что сейчас мы основательно прокатимся по Америке.

Это будет наш последний сегмент тура по Америке в этом году и третья часть тура "Firepower" в США. Мы сейчас всё смиксуем. Если вы видели нас, когда мы в последний раз приезжали в Сент-Луис, то сейчас мы привезём другое шоу. У нас другое оформление, другие костюмы, свет и, что наиболее важно, — музыка. Мы сыграем по-настоящему прекрасную классику, которую либо не играли никогда, либо играли всё это очень и очень давно. Так что должно быть очень круто и интересно».

На вопрос о том, какие же из редких треков фанаты смогут услышать в рамках весеннего тура, Rob ответил:

«Мы, пожалуй, остановились на двенадцати или, может быть, пятнадцати треках, которые репетируем... Сейчас мы играем "Killing Machine", она перекочевала в наш концертный сет. Ребята постоянно джемуют, я был в своей гримёрке и подумал: "Опа, а что это они делают? Это что, "Killing Machine"?" Я же не слышал её лет тридцать. Я пришёл, и да — это действительно была "Killing Machine". Звучало всё хорошо, так чего бы не попробовать? И мы сыграли её на одном концерте, и фанатам очень понравилось. Так что я уверен, что мы включим её в сет-лист, когда будем играть в Сент-Луисе ещё раз».

Среди других песен, которые могут попасть в концертную программу, Rob упомянул "Out In The Cold" ("Turbo"), "Rapid Fire" ("British Steel"), "The Sentinel" ("Defenders Of The Faith") и "(Take These) Chains" ("Screaming For Vengeance").

Ранее гитарист группы, Richie Faulkner, в разговоре с радиостанцией Rock 100.5 упомянул, что фанатов ждут сюрпризы в сет-листе, и добавил, что это «могут быть песни, которые они не слышали очень давно или вообще никогда не слышали на концертах»:

«Просто классно наблюдать лица людей, когда ты неожиданно начинаешь играть что-то совсем новое или наоборот — хорошо забытое старое».



JUDAS PRIEST




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