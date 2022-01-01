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*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Новое видео MEGADETH 23
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
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Judas Priest

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23 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!»

23 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Вход в ЗСРнР будет волшебным!»

18 июл 2022 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

18 июл 2022 : 		 Rob Halford: «Некоторые люди не знали, что они металхэды, пока не услышали JUDAS PRIEST»

11 июл 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о совместном турне с IRON MAIDEN

4 июл 2022 : 		 GLENN TIPTON выступил с JUDAS PRIEST

30 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

12 июн 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

2 июн 2022 : 		 JUDAS PRIEST открыли европейский тур

30 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Никогда не знаешь заранее, что войдёт в альбом»

20 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о том, как мотоцикл стал элементом шоу

16 май 2022 : 		 Басист JUDAS PRIEST рад, что K.K. DOWNING будет присутствовать на введении в ЗСРНР

13 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST — о том, какую бы песню он хотел сыграть на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

12 май 2022 : 		 ROB HALFORD — о вводе в ЗСРНР: «Это важное событие не только для JUDAS PRIEST, но и для всего хэви-металла»

11 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Может быть, история с ЗСРНР вернёт K. K. DOWNING'а в JUDAS PRIEST»

10 май 2022 : 		 ROB HALFORD готов выступить с K. K. DOWNING'ом на церемонии введения в ЗСРНР

8 май 2022 : 		 K.K. DOWNING считает, что миссия JUDAS PRIEST выполнена

7 май 2022 : 		 Бывший гитарист JUDAS PRIEST рад включению группы в Зал славы рок-н-ролла

4 май 2022 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «K. K. DOWNING имеет полное право на введение в ЗСРНР»

4 май 2022 : 		 JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР

4 май 2022 : 		 TONY HARNELL заявил, что мог стать вокалистом JUDAS PRIEST

15 апр 2022 : 		 JUDAS PRIEST отыграли последнее шоу в Северной Америке

14 апр 2022 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый альбом в стадии демо»

11 апр 2022 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

3 апр 2022 : 		 ROB HALFORD хочет при жизни попасть в ЗСРНР с JUDAS PRIEST
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|||| 23 июл 2022

Вокалист JUDAS PRIEST: «Вход в ЗСРнР будет волшебным!»



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Rob Halford предвкушает, как JUDAS PRIEST введут в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Это замечательно. Замечательные вещи происходят со временем. Время — это лекарь. Время — это также момент роста и воспоминаний. И вы принимаете эти виды признания за работу, которую вы создали. И как мы уже говорили много-много раз, это просто замечательный момент не только для PRIEST, но и для хэви-металла в целом в этом месте, в Зале славы рок-н-ролла. И нам нужно как можно скорее включить еще немного металла. Но для PRIEST, британской хэви-метал группы, [попасть] в американское учреждение — это очень приятный момент. Я не могу дождаться ноября, когда мы приедем в Лос-Анджелес и станем частью этой незабываемой церемонии»




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