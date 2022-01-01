23 июл 2022



Вокалист JUDAS PRIEST: «Вход в ЗСРнР будет волшебным!»



Rob Halford предвкушает, как JUDAS PRIEST введут в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Это замечательно. Замечательные вещи происходят со временем. Время — это лекарь. Время — это также момент роста и воспоминаний. И вы принимаете эти виды признания за работу, которую вы создали. И как мы уже говорили много-много раз, это просто замечательный момент не только для PRIEST, но и для хэви-металла в целом в этом месте, в Зале славы рок-н-ролла. И нам нужно как можно скорее включить еще немного металла. Но для PRIEST, британской хэви-метал группы, [попасть] в американское учреждение — это очень приятный момент. Я не могу дождаться ноября, когда мы приедем в Лос-Анджелес и станем частью этой незабываемой церемонии»







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