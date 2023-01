сегодня



DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST



Devin Townsend подтвердил, что он был в списке кандидатов, когда JUDAS PRIEST искали нового вокалиста на место Rob'a Halford'a в начале 1990-х годов.



50-летний канадский музыкант/продюсер обсудил гипотетическую возможность оказаться в группе во время выступления в последнем эпизоде "The SDR Show".



На вопрос о том, правда ли, что почти 30 лет назад ему предлагали пройти прослушивание в JUDAS PRIEST, Devin ответил:



«Технически — да, это произошло, но в мою дверь не стучались. По сути они сделали предложение нескольким вокалистам — Уоррелу [Дейну] из NEVERMORE, мне, ещё нескольким людям. Мне пришло письмо с логотипом JUDAS PRIEST.



"Unleashed In The East" был для меня отпадной вещью... Но я также помню, что подумал, что я стал петь благодаря моему участию в группе Steve'a Vai'я, потому что я никогда не собирался становиться певцом. Я научился петь, потому что я был гитаристом, и большинство певцов, которых я прослушивал, мне не подходили. Поэтому я решил: "Ладно, я буду учиться петь до тех пор, пока мне не придётся больше петь". И вот спустя столько лет это стало моим занятием. Но техника, которой я владел, была настолько никудышной, что если бы я попал в ситуацию, когда от меня ожидали, что я буду петь как Rob Halford, меня бы просто распяли».







