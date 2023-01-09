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Judas Priest

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DEVIN TOWNSEND — о том, почему он не стал прослушиваться в JUDAS PRIEST



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Devin Townsend подтвердил, что он был в списке кандидатов, когда JUDAS PRIEST искали нового вокалиста на место Rob'a Halford'a в начале 1990-х годов.

50-летний канадский музыкант/продюсер обсудил гипотетическую возможность оказаться в группе во время выступления в последнем эпизоде "The SDR Show".

На вопрос о том, правда ли, что почти 30 лет назад ему предлагали пройти прослушивание в JUDAS PRIEST, Devin ответил:

«Технически — да, это произошло, но в мою дверь не стучались. По сути они сделали предложение нескольким вокалистам — Уоррелу [Дейну] из NEVERMORE, мне, ещё нескольким людям. Мне пришло письмо с логотипом JUDAS PRIEST.

"Unleashed In The East" был для меня отпадной вещью... Но я также помню, что подумал, что я стал петь благодаря моему участию в группе Steve'a Vai'я, потому что я никогда не собирался становиться певцом. Я научился петь, потому что я был гитаристом, и большинство певцов, которых я прослушивал, мне не подходили. Поэтому я решил: "Ладно, я буду учиться петь до тех пор, пока мне не придётся больше петь". И вот спустя столько лет это стало моим занятием. Но техника, которой я владел, была настолько никудышной, что если бы я попал в ситуацию, когда от меня ожидали, что я буду петь как Rob Halford, меня бы просто распяли».




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9 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
А я думал, что после заявления Хаггара о том, что его приглашали петь в Pantera, меня ничем не удивить...
Like!1
9 янв 2023
gravitgroove
Интересный инсайд. Но и хорошо, что этого не произошло, его карьера в SYL и соло стоит отдельной медали.
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просмотров: 696

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